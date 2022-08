La star de Raksha Bandhan, Akshay Kumar, promet de ne jamais faire de “films de ghinoni” ; dit: “Même un thriller psychopathe devrait être vu par les familles”

Akshay Kumar avait précédemment utilisé son compte Instagram officiel pour partager une vidéo teaser de son prochain film, Raksha Bandhanaccompagné de la légende : “Vous apporter à tous une histoire de la forme de lien la plus pure qui vous rappellera la vôtre ! #RakshaBandhan sortira en salles le 11 août 2022. #ReturnToFeelings #RakshaBandhan11August .” Fans d’Akshay Kumar étaient ravis de le voir revenir à un drame familial à part entière après des éternités. Eh bien, d’après ce qu’il vient de dire, il semble que Akshay Kumar n’est pas d’humeur à faire autre chose que des films de famille nets et clairs.

Akshay Kumar promet de ne jamais faire de “films de ghinoni”

Selon un récent rapport de Koimoi, il semble qu’Akshay Kumar ait déclaré qu’il veillerait à ce que tous ses films puissent être appréciés par un public familial, soulignant que bien qu’il veuille s’essayer à différents types de contenu, les films qu’il fait doivent toujours tomber sous l’égide des artistes familiaux. Soulignant que bien qu’il ne soit pas obsédé par un certain type d’image, il ne veut pas non plus faire de “film de ghinoni (sale)”. Selon lui, tous les films devraient être visionnés par les familles sans aucune hésitation, qu’il s’agisse d’un thriller psychopathe ou d’un drame social, ajoutant qu’il croit en la réalisation de films, en gardant à l’esprit leur message et les aspects commerciaux qui divertiront les familles.

Affrontement entre Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha au box-office

Lorsqu’on lui a demandé au Bande-annonce de Raksha Bandhan lancement de son film affrontant Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette Laal Singh Chaddha, Akshay Kumar a déclaré: “Ce n’est pas un affrontement. Il s’agit de bons films qui se réunissent. Et c’est un grand jour. En raison de COVID-19[feminine], de nombreux films ne sont pas sortis et certains attendent toujours d’avoir une date de sortie. Il est donc naturel que plus de films sortent ensemble. J’espère que les deux films tourneront bien.” Indépendamment de ce qui s’est passé avec le Pandémie de covid-19 ou non, un affrontement au box-office est un affrontement au box-office, en particulier entre deux grands films comme tout enfant le reconnaîtrait. Vous vous demandez pourquoi Akshay est dans le déni ?