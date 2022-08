La star de Raksha Bandhan, Akshay Kumar, pleure après avoir entendu le message émotionnel de sa sœur Alka sur Superstar Singer 2

Akshay Kumar a récemment reçu un message audio touchant de sa sœur Alka Bhatia, qui a fait pleurer l’acteur. Il est apparu en tant qu’invité spécial sur Superstar Singer 2, où il a entendu un message audio d’Alka. L’acteur fait actuellement la promotion de son film Raksha Bandhan, qui sortira le 11 août pour coïncider avec la célébration.

Dans l’histoire de Raksha Bandhan, un frère dévoué retarde ses propres noces à venir afin de marier ses quatre sœurs. Dans une toute nouvelle promo de Superstar Singer 2, le concurrent Rituraj peut être vu en train de chanter Phoolon Ka Taron Ka de Kishore Kumar. Un message audio de la sœur d’Akshay, Alka, est joué pour lui AK pendant que l’enfant joue

S’adressant à lui sous le nom de ‘Raju’, elle dit en punjabi : « Je viens de me rappeler en discutant avec quelqu’un que le festival de Rakhi est le 11 août. Tu étais à mes côtés à tout moment, bon et mauvais. De père, ami à frère, tu as joué tous les rôles pour moi. Merci pour tout.”





Akshay a pleuré après avoir écouté le message et a dit : « Avant, nous vivions dans une petite maison. Après l’arrivée de cette déesse, nos vies ont changé. Il n’y a pas de plus grande relation que celle avec une sœur.

Pour les non-initiés, Ram Setu mettra également en vedette Akshay en plus de Raksha Bandhan. Avec Emraan Hashmi, Diana Penty et Nushratt Bharuccha, il apparaît également dans le film Selfie. Le 24 février 2023, il sortira. Il est présenté comme une comédie dramatique. Il apparaîtra aux côtés de Radhika Madan dans la version hindi du film tamoul Soorarai Pottru de Suriya.