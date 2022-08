La star de Raksha Bandhan, Akshay Kumar, parle de son lien avec sa soeur Alka Bhatia, dit “elle est devi pour moi”

La star de Bollywood Akshay Kumar, qui est occupée à promouvoir son prochain film Raksha Bandhan (réalisé par Anand L Rai), a parlé de son lien avec sa sœur Alka Bhatia lors d’un récent événement promotionnel du film.

Le film Raksha Bandhan explore l’amour, les liens et l’attachement entre frère et sœurs. Akshay lors de la conférence de presse du film au Gujarat a eu peu de mots à dire lorsque les médias l’ont interrogé sur lui et Alka. “Mon lien avec ma sœur a été celui de l’amour. Ma sœur n’a pas du tout peur de moi et elle est très cool. -personne naturelle qui ne se bat pas du tout. Il n’y a jamais eu de querelle entre nous, même si mon tempérament monte parfois, elle reste toujours calme”, ​​a déclaré Akshay.

Il a ajouté: “Depuis l’enfance, mes parents m’ont appris que ma sœur n’est pas seulement ma sœur mais une Devi (divinité). Donc, pour moi, elle est une Devi.” Akshay sera vu partager l’espace d’écran avec Bhumi Pednekar à Raksha Bandhan, dont la sortie est prévue le 11 août. Bhumi n’était pas présent à la conférence de presse.





A noter, Raksha Bandhan marque la deuxième collaboration d’Akshay avec Bhumi après leur sortie en 2017 Toilet: Ek Prem Katha. Réalisé par Rai et écrit par Himanshu Sharma et Kanika Dhillon, le film est produit par Color Yellow Productions, Zee Studios et Alka Hiranandani en association avec Cape Of Good Films.a

Outre Akshay et Bhumi, Raksha Bandhan met également en vedette Sahejmeen Kaur, Deepika Khanna, Sadia Khateeb et Smrithi Srikanth qui seront considérées comme les sœurs de Khiladi Kumar. Le film a été tourné à Delhi l’année dernière.

Outre Raksha Bandhan, Akshay sera également vu à Ram Setu avec Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha et Selfie avec Emraan Hashmi. . Le réalisateur d’Aanand L Rai se heurtera au box-office à un autre film très attendu, Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. Les deux films sont très attendus et arriveront dans les cinémas le 11 août. Récemment, Akshay Kumar s’est ouvert sur les affrontements avec Aamir Khan et a partagé son point de vue sur Laal Singh Chaddha de Khan. (Avec les entrées de l’ANI)