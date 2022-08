La star de Raksha Bandhan, Akshay Kumar, achète des perles pour ses sœurs à l’écran, dit “rabais nahi chaiye”

L’équipe du drame relationnel d’Aanand L Rai “Raksha Bandhan” est en pleine promotion, visitant différentes villes du pays avant sa sortie à l’occasion propice du festival Raksha Bandhan.

Conformément aux promotions de tournées multi-villes du film très attendu et des tournées de Dubaï, Pune et Indore, l’équipe de ‘Raksha Bandhan’ comprenant Akshay Kumar, le producteur Aanand L Rai et le casting comprenant Sadia Khateeb, Smrithi Srikanth, Sahejmeen Kaur et Deepika Khanna ont récemment visité Hyderabad.

Poursuivant son doux geste d’offrir quelque chose de spécial à ses sœurs à l’écran de chaque ville lors des promotions de films, cette fois alors que l’équipe est à Hyderabad, également connue sous le nom de “City of Pearls”, Akshay a emmené les sœurs au célèbre marché MG à Hyderabad pour les achats de perles et a poursuivi la tradition des cadeaux. Lors de la facturation, Aanand a suggéré à Akshay de demander une remise. Mais Akshay s’en fichait et payait les coups.

Dès que la vidéo a fait surface, les internautes saluent le geste d’Akshay. Un utilisateur a déclaré : “Sir ne discount nhi pucha (émojis du cœur)”. Un autre utilisateur a affirmé : « Akshay sir zabaan ke pakke hai ». Un utilisateur a affirmé : “Quand akshay dit * nahi discount nahi chahiye.” Un internaute a ajouté: “J’aime la façon dont il a dit les producteurs de nahi chaiye kyuki discount ko bahut lutt liya.” Un autre internaute a ajouté : “@akshaykumar, c’est un vrai bijou. Beaucoup d’amour pour lui.”

Réalisé par Aanand L Rai, produit par Aanand L Rai et Himanshu Sharma en association avec Zee Studios, Alka Hiranandani et Cape of Good Films, écrit par Himanshu Sharma & Kanika Dhillon, la musique de ‘Raksha Bandhan’ a été composée par Himesh Reshammiya et les paroles sont d’Irshad Kamil.

Raksha Bandhan avec Bhumi Pednekar, Akshay Kumar, Neeraj Sood, Seema Pahwa, Sadia Khateeb, Abhilash Thapliyal, Deepika Khanna, Smrithi Srikanth et Sahejmeen Kaur devrait sortir le 11 août 2022.