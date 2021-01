Jonathan Van Ness est marié.

La star de « Queer Eye », 33 ans, a glissé la bonne nouvelle qu’il avait épousé son partenaire, Mark Peacock, dans son post Instagram de récapitulation pour 2021.

Entre ses souvenirs de sa campagne pour la candidate présidentielle Elizabeth Warren et sa chute avec l’olympienne Simone Biles, Van Ness a déclaré: «Je me suis marié avec mon meilleur ami et j’ai un partenaire aimant avec qui continuer à construire ma vie.»

«Merci à l’univers de m’avoir permis d’être ici et merci à tous ceux qui m’ont soutenu. 2020 a été une année pas comme les autres. J’ai pu faire campagne et m’impliquer davantage politiquement. J’ai terminé ma tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande pour ce que je ne savais pas être mon dernier spectacle debout pour qui sait combien de temps », a écrit Van Ness.

Il a poursuivi: «J’avais des quiz hebdomadaires avec des gens qui me manquaient tout le temps @nicolacoughlan & co. J’ai rencontré de nouveaux amis et j’ai appris d’eux de la manière la plus 2020 possible .. virtuellement, mais ces nouveaux amis, j’ai hâte de faire un câlin à irl @ashleemariepreston, et malgré toutes les difficultés de cette année, je pense que notre pays prend des mesures pour guérir et aussi douloureux que cela soit, je suis optimiste pour notre avenir.

Plus:MF Doom, l’énigmatique rappeur masqué, est décédé en octobre à 49 ans, annonce sa famille sur Instagram

Plus:Le prince Harry et la duchesse Meghan rendent hommage à leurs mères dans une nouvelle « lettre à 2021 »

«Dernier point mais non des moindres, la dernière fois que j’ai pu voir ma mère, qui je suis si fière de tout ce qu’elle a fait cette année et j’ai hâte de la revoir bientôt. J’espère que vous resterez tous en sécurité et en bonne santé ces prochains jours 💗🏳️‍🌈. »

Aucune nouvelle sur où et quand en 2020 les noces ont eu lieu. USA TODAY a contacté Van Ness pour plus de détails.

Bien que Van Ness n’ait pas tagué son épouse, Peacock, né à Londres, a partagé la nouvelle sur son propre Instagram, et il était aussi sournois que Van Ness. Peacock a publié un article sur les noces du couple dans son propre article de fin d’année, écrivant: «s’est marié avec mon âme sœur et un véritable amour @jvn».

Peacock a traversé l’étang et s’est installé aux États-Unis, où il a révélé que lui et Van Ness avaient également adopté un Jack Russell appelé Pablo.