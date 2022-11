La star de “Queer Eye”, Antoni Porowski, fiancée à Kevin Harrington : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Oeil bizarrec’est Antoni Porowski, 38 ans, est officiellement hors marché ! Lui et son petit ami de trois ans, Kévin Harrington, ont annoncé leurs fiançailles de manière nonchalante via Instagram jeudi. “J’espère vraiment que les photos de mariage sont moins floues”, a déclaré le Bataille facile à cuire l’hôte a sous-titré le selfie flou des deux. Son partenaire a également suivi le post de son fiancé avec un carrousel de photos qui comprenait leur costume d’Halloween de zombies Blockbuster 2019. “Officiellement ensemble jusqu’à ce que nous ressemblions à la dernière photo #engagés”, a déclaré Kevin en légende du message.

Suite Nouvelles des célébrités

Peu de temps après avoir partagé leurs nouvelles passionnantes, les copains d’Antoni et Kevin ont commencé à inonder la section des commentaires de bons vœux pour le couple. Modèle Gigi Hadid, 27 ans, a même posté une photo d’eux trois pour les féliciter. “J’AI J’ATTENDS D’ÊTRE VOISINS POUR TOUJOURS, tu es coincé avec moi AMOUR UUUUUU”, a-t-elle écrit.

d’Antoni Oeil bizarre costar Jonathan Van Ness, 35 ans, a également commenté le message de Kevin avec une série d’emojis yeux de cœur. Leur autre partenaire, Bobby Berck, 41 ans, a ajouté son propre commentaire de félicitations sur le post d’Antoni qui disait : « Tellement heureux pour vous deux ! Vous en avez tous les deux un bon !!!” L’autre Oeil bizarre l’acteur à sonner était Tan France, 39 ans. “Je suis bénévole en tant que photographe de selfies de mariage”, a commenté la star de la télévision. Kevin a également commenté le message d’Antoni avec une blague hilarante. “Promis, je suis plus excité que cette photo ne le laisse croire”, a écrit le futur marié.

Kevin et Antoni se fréquentent depuis 2019 et ont vu leur relation accélérée, comme beaucoup l’ont fait, lors du verrouillage initial de COVID-19. Plus tôt cette année, le joueur de 38 ans s’est ouvert à PERSONNES sur la façon dont ils ont fini par vivre ensemble à Austin, au Texas, en 2020. “Il s’est arrêté à New York – il n’y avait pas de papier toilette – et nous avons décidé de rester à Austin et d’avoir un chien”, a-t-il déclaré au point de vente en mai. . “Nous sommes passés d’une relation et chacun ayant ses propres appartements et sans chien, à vivre au même endroit avec un chien.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Quelques semaines à peine avant la grande nouvelle, Antoni et Kevin étaient occupés à partager leurs costumes d’Halloween créatifs via Instagram. Le premier comprenait un costume de serveur Mar-a-Lago qui comportait un short kaki, un t-shirt bleu avec le logo de l’hôtel et des reçus hilarants “White House Top Secret”. Leur deuxième costume de couple comportait une combinaison rouge inspirée de Jordan Peléle film d’horreur de 2019, NOUS. L’instantané étrange comprenait également leur adorable chiot déguisé en lapin, si mignon ! Félicitations à l’heureux couple !