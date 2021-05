Jeudi, l’acteur de «Quantico» Yasmine Al Massri est venu en soutien à la co-star et «amie» Priyanka Chopra après qu’un utilisateur a remis en question le silence de cette dernière sur le violent conflit israélo-palestinien.

« #TogetherWithPalestine pourquoi votre ami est-il l’ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies? A propos de tout cela, j’ai soutenu et j’ai été son plus grand fan et j’ai regardé ses films dans les cinémas, jusqu’à maintenant #IsraelTerrorist », a demandé l’utilisateur de Twitter.

En réponse au tweet de l’utilisateur de Twitter, Yasmine a écrit: « Bébé, près de 2 milliards de personnes en Inde sont aux prises avec l’événement le plus meurtrier qui soit en ce moment: la pandémie! Mon amie travaille pour aider son pays … n’est-ce pas assez pour être un bon être humain? L’amitié n’est pas une transaction (sic). » Elle a suivi le texte avec un emoji main pliée.

Le tweet de l’utilisateur n’est actuellement pas disponible sur le site de micro-blogging.

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont remis en question le silence de la star mondiale Priyanka Chopra Jonas sur le conflit israélo-palestinien en cours. Pendant ce temps, plusieurs célébrités, dont Gal Gadot qui a servi en tant que soldat dans les Forces de défense israéliennes, le mannequin Gigi Hadid et l’acteur Mark Ruffalo ont exprimé leur solidarité avec les familles palestiniennes alors que l’hostilité entre la Palestine et Israël continue de s’intensifier, causant des pertes en vies humaines.

Quant à Priyanka, elle a été impliquée dans la collecte de fonds pour le travail de secours du COVID en Inde, qui fait face à une crise alors que les cas dans le pays continuent d’augmenter.

Priyanka a récemment déclaré que plus de 14 000 contributeurs avaient aidé à collecter 1 million de dollars, pour aider l’Inde au milieu de la deuxième vague de Covid-19. Priyanka a partagé une vidéo sur Instagram mercredi soir à l’heure de l’Inde, avec une carte du monde et les pays d’où les dons ont afflué pour aider l’Inde.

«Au cours de certains des jours les plus sombres de notre histoire, l’humanité a une fois de plus prouvé que nous sommes meilleurs ensemble. @Nickjonas et moi sommes tellement émus par votre soutien et par l’effusion d’aide apportée à l’Inde de tant de régions du monde,» elle a écrit à côté de la vidéo.

Priyanka a ajouté: « Plus de 14 000 bons samaritains ont ouvert leur cœur et nous ont aidés à collecter 1 million de dollars en ces temps difficiles. D’innombrables autres nous ont aidés à répandre le monde pour accélérer le processus. Tout l’argent collecté est déjà déployé à travers le pays sous forme d’oxygène. Concentrateurs, assistance vaccinale et bien plus encore. «

Priyanka a déclaré que l’objectif de collecte de fonds était maintenant de 3 millions de dollars.

«Nous pouvons tous continuer à aider, alors ne nous arrêtons pas ici. Nous portons l’objectif de collecte de fonds à 3 millions de dollars et nous savons qu’avec votre aide et votre soutien, nous pouvons également y parvenir. Merci à tous pour votre soutien et merci @ give_india pour le travail incroyable que vous faites sur le terrain », a conclu l’actrice.