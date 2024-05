Mamie Laverock est présentée dans un épisode de la série télévisée Hallmark « When Calls The Heart ».

L’actrice de « Quand le cœur t’appelle », Mamie Laverock est sortie de la chirurgie après avoir été sous assistance respiratoire suite à sa chute d’un balcon, selon un GoFundMe page et un ami de la famille qui est actuellement le porte-parole de la famille.

« Mamie est sortie de ses grosses opérations chirurgicales et le jour du médecin, elle se porte bien », lit-on jeudi dans un communiqué. « Il est impossible pour nous d’être plus heureux. »

La nouvelle mise à jour intervient après que le porte-parole de la famille a déclaré mercredi à ABC News que « Mamie est actuellement en chirurgie et nous attendons une mise à jour des chirurgiens et des médecins plus tard dans la journée ».

Laverock avait une urgence médicale le 11 mai lorsque sa mère s’est rendue à Winnipeg et a aidé à la transporter à l’hôpital, selon une déclaration sur la page de collecte de fonds créée par ses parents, Rob et Nicole Compton.

À l’époque, ses parents avaient déclaré que son « guérison n’était pas clair » mais qu’elle « montrait des signes d’amélioration ».

Après avoir subi un « traitement intensif » pendant deux semaines, Laverick a été « escortée hors d’une unité sécurisée de l’hôpital » le 26 mai et « emmenée jusqu’à un balcon d’où elle est tombée du cinquième étage », a indiqué la famille sur GoFundme.

En conséquence, elle a subi des blessures mettant sa vie en danger, l’obligeant à subir de nombreuses interventions chirurgicales approfondies et à être placée sous assistance respiratoire, a indiqué la famille.

« Nous sommes tous dévastés, sous le choc, en cette période extrêmement difficile », peut-on lire sur la page de collecte de fonds.

Dans une déclaration à ABC News, Hallmark a déclaré : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre la nouvelle concernant Mamie. »

« En tant que membre bien-aimé de notre communauté When Calls the Heart, nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, paix, réconfort et beaucoup de prières pendant cette période difficile », poursuit le communiqué.

Les co-stars de Laverock, dont Johannah Newmarch et Loretta Walsh, ont exprimé leur soutien en encourageant le public et les fans à aider la famille de Laverock avec des dons.

« J’aime cette famille, mon cœur est brisé », a écrit Newmarch sur X. « Une période dévastatrice pour tous ceux qui prennent soin de Mamie. S’il vous plaît, aidez-les si vous le pouvez. Ils ont besoin de tout le soutien possible pour s’en sortir. »

Pendant ce temps, à côté d’une photo de la page de collecte de fonds, Walsh a écrit dans la légende sur Instagram poste« S’il vous plaît, faites un don et partagez si vous le pouvez. Mamie et sa famille ont besoin de notre soutien. Lien dans la bio. Merci ❤️. »

En plus de la série Hallmark dans laquelle elle était connue pour son rôle de Rosaleen Sullivan, Laverock est également apparue dans « The Hollow Child », « This Means War » et « A Series of Unfortunate Events ».