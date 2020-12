Le milieu de terrain QPR Ilias Chair a célébré en donnant à son équipe l’avantage contre Millwall en prenant le genou avec un certain nombre de ses coéquipiers.

Le président, 23 ans, a marqué dans la seconde moitié de l’affrontement du championnat pour mettre son équipe 1-0 à The Den.

Et il a célébré avec un clin d’œil entendu les événements du week-end, au cours desquels un certain nombre de supporters des Lions ont hué le geste du genou avant le match de leur équipe contre Derby.

Les supporters de Millwall ont respectueusement observé «la manifestation de solidarité du club pour la lutte du football contre la discrimination» avant le coup d’envoi.

Les joueurs du club ont été applaudis lorsqu’ils ont aligné les bras avec les joueurs de QPR, tenant une bannière sur laquelle était inscrit « Inégalité – unis pour le changement ».

Millwall portait également le logo Kick It Out sur le devant de leurs maillots, tandis que certains joueurs de QPR ont pris un genou, ayant choisi ces dernières semaines de ne pas faire le geste car ils estimaient que cela ne faisait que diluer le mouvement Black Lives Matter.

Millwall a déclaré dans un communiqué avant le match: « Les joueurs de Millwall et des Queens Park Rangers se tiendront bras dessus bras dessous pour montrer leur solidarité pour la lutte du football contre la discrimination avant le coup d’envoi à The Den mardi soir.

« Les deux équipes brandiront une banderole pour montrer leur engagement collectif envers les efforts continus pour débarrasser le jeu du racisme dans un geste positif qui a été soutenu par Kick It Out, Show Racism The Red Card, The PFA, The FA et The EFL. suite aux discussions avec le club ces derniers jours.