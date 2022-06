La star de Pushpa, Rashmika Mandanna, fait le pas Saami Saami pour les paparazzi, regardez une vidéo virale

Il ne sera pas faux de dire que Rashmika Mandanna a acquis une immense popularité en très peu de temps. L’actrice qui est devenue le cœur du pays avec son personnage de Srivalli est maintenant prête à lancer le programme à venir de « Au revoir » avec Amitabh Bachchan à Mumbai. Une source proche de l’actrice a révélé: « Pendant son séjour, Rashmika tournera quelques patchs pour le film et répétera également une chanson qui doit être tournée. »

Les photographes ont repéré Rashmika à l’aéroport de Mumbai. Elle a enfilé un ensemble de sport gris confortable, associé à des lunettes de soleil cool et des chaussures de sport.

Plus tard, Rashmika a été aperçue au bureau du réalisateur de Goodbye, Vikash Bahl, et en partant, elle a joyeusement posé pour les papas, se sentant à un moment un peu consciente des nombreuses photos qu’ils cliquaient d’elle.

Tout sourire pour les photographes, Rashmika a gentiment interprété une étape de sa chanson à succès Sammi Sammi du film à succès Pushpa: The Rise. La chanson avait pris d’assaut les médias sociaux et pas seulement les fans, mais même les célébrités ont suivi le numéro de danse lors de son lancement l’année dernière. L’étape du crochet est devenue une rage à travers le pays et est à la mode depuis la sortie de Pushpa en 2021.

L’actrice a été félicitée pour avoir réussi la chorégraphie dans son style signature avec des centaines de fans et d’utilisateurs de médias sociaux recréant les étapes de la chanson populaire qui est devenue une sensation de masse.

Et maintenant, ce clip de Rashmika jouant un petit quelque chose pour les papas est également devenu viral.

Regardez la vidéo ci-dessous :





Rashmika est actuellement la fille informatique de l’industrie, avec une gamme de films à gros budget de toutes les industries dans son cagnotte. En dehors de Goodbye, elle sera ensuite vue dans Pushpa 2, Animal face à Ranbir Kapoor, Mission Majnu face à Sidharth Malhotra et Thalapatty 66.