La star de Pushpa, Allu Arjun, visite le Temple d’or avec sa famille le jour de l’anniversaire de sa femme, la simplicité de l’acteur vous étonnera

La star de Pushpa, Allu Arjun, a été aperçue avec sa famille, célébrant l’anniversaire de sa femme Sneha Reddy dans le merveilleux pays d’Amritsar. Le duo avec leurs enfants est allé au Temple d’Or, et Arjun a partagé son expérience “magique” de la visite de Gurudwara Sahib. Peu de temps après qu’Allu Arjun ait publié des histoires du temple sur son Instagram, une vidéo de la famille, faisant la queue pour le darshan, est devenue virale.

Dans la vidéo, vous verrez qu’une superstar comme Arjun se déplace avec les autres fidèles, et il ressemble à un homme ordinaire, qui est au temple, à la recherche de la paix et de l’harmonie. Ce geste lui-même prouve pourquoi Allu a un fan si fou. Manav Manglani a posté la vidéo avec la légende : “Célébrant l’anniversaire de sa femme, Sneha Reddy #AlluArjun a été repéré dans la file d’attente avec d’autres alors qu’ils cherchaient la bénédiction au Golden Temple.”

Voir la vidéo







Le film 2021 Pushpa: The Rise avec Allu Arjun s’est avéré être un blockbuster. Les fans attendent des nouvelles de la suite Pushpa: The Rule depuis la sortie du film réalisé par Sukumar.

LIS: Pushpa 2: Allu Arjun commencera à tourner pour le réalisateur Sukumar en octobre

Un initié a récemment déclaré à Indianexpress.com qu’Arjun commencerait le tournage du film en octobre. “Allu Arjun commencera à tourner pour Pushpa 2 à la mi-octobre et son nouveau look sera bientôt disponible. La star se prépare pour Pushpa 2 », a déclaré l’initié.

Les fans sont devenus gaga sur une récente photo Instagram d’Arjun parce qu’ils pensaient que ce serait son look dans la suite, mais il semble que ce n’était qu’une autre séance photo pour l’acteur. Pushpa: The Rise était le film indien le plus rentable de 2021, gagnant environ Rs 350 crore au box-office, et les dialogues et les manières d’Allu Arjun ont été copiés par les cinéphiles à travers le pays. Dans une récente interview, l’acteur a révélé le secret de sa célèbre marche signature dans le film.