La star de Pushpa, Allu Arjun, partage une adorable vidéo de sa fille Arha pour son anniversaire, les internautes disent “bien mieux que…”

Lundi, à l’occasion du 6e anniversaire de sa fille Arha, la star de Pushpa, Allu Arjun, s’est rendue sur Instagram et a publié une jolie vidéo qui vous fera définitivement craquer. Dans le clip, on peut voir Arha parler dans sa langue maternelle.

On peut l’entendre parler de sa rencontre avec les abeilles et de sa peur car elles auraient pu entrer dans ses cheveux. Partageant la vidéo, l’acteur a écrit: “Joyeux anniversaire à la gentillesse de ma vie. #alluarha. Les internautes ont également réagi au clip. L’un d’eux a écrit: “Ils se sentent fiers de leur langue.”





Le deuxième a mentionné: “Elle parle correctement le telugu que n’importe quel autre enfant star et.” La troisième personne a commenté: “L’importance de la langue, bien meilleure que n’importe quel autre enfant vedette, bravo à vous. Happie revient.” La quatrième personne a commenté: “Teeshnaru telangana telugu et allu la corrige en teesharu.”

Côté travail, Allu Arjun sera vu dans Pushpa: The Rule. L’acteur a récemment regardé le film Kantara de Rishab Shety et en a fait l’éloge. Sur son Twitter, Allu Arjun a qualifié Kantara d ‘”expérience scintillante” et a écrit: “#Kantara est une expérience cinématographique scintillante à ne pas manquer, une musique de fond captivante, une cinématographie brillante, magnifiquement réalisé et parfaitement interprété par @shetty_rishab. Arjun a ajouté qu’en regardant le film, il est même devenu émotif vers la fin. “Le point culminant m’a donné la chair de poule avec les yeux humides. Félicitations à toute l’équipe @hombalefilms.”

Lire | Allu Arjun pose avec le médaillé d’or Neeraj Chopra, l’athlète as fait le geste de Pushpa avec l’acteur

Avant Allu Arjun, Ram Gopal Varma est devenu gaga de Kantara. RGV a partagé son sentiment sur Kantara sur Twitter et a qualifié Shetty de “Shiva” de l’industrie cinématographique. Il a écrit: “Dans l’industrie cinématographique maintenant, @Shetty_Rishab est comme un Shiva multiplié par Guliga Daiva et les méchants sont les cinéastes à budget de 300 cr, 400 cr, 500 cr qui sont tués par une crise cardiaque appelée #Kantara collections. ” Il a même écrit : “Le @Shetty_Rishab détruit le mythe chez les cinéphiles selon lequel seuls les films à méga budget attireront les gens dans les salles… #Kantara sera une leçon majeure pour les décennies à venir.”