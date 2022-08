La star de Pushpa, Allu Arjun, fera-t-elle bientôt ses débuts à Hollywood ? Voici ce que nous savons

Allu Arjun était un grand nom de l’industrie cinématographique Telugu. La sortie de l’acteur l’année dernière Pushpa : L’Ascension Partie 1 fait de lui une star pan-indienne. Maintenant, tout le monde attend avec impatience Pushpa 2 : La règle, et il semble qu’après être devenu une star pan-indienne, Allu Arjun envisage maintenant de devenir une star mondiale. Selon nos informations, l’acteur s’est vu offrir un film hollywoodien. Oui, vous avez bien lu ! Notre propre Pushpa pourrait bientôt faire son débuts hollywoodiens.

Allu Arjun était récemment à New York pour India Day Parade, et ses photos et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Il a même recréé son dialogue « Jhukega nahi » avec le drapeau national et a déclaré : « Yeh Bharat ka tiranga hai, kabhi jhukega nahi ».

Selon un rapport de Pinkvilla, Allu Arjun a été approché pour un film hollywoodien par un cinéaste de renom. Récemment, lors de sa visite à New York, l’acteur a également eu un rendez-vous pour le film de super-héros qui lui a été offert.

Eh bien, si ce rapport s’avère vrai, il sera intéressant de regarder Allu Arjun dans un film hollywoodien. Récemment, la star tamoule Dhanush a fait ses débuts à Hollywood avec The Grey Man. Bien que Dhanush ait joué un petit rôle dans le film, il a impressionné tout le monde par sa performance dans le film. On le verra également dans la suite de The Grey Man.

Pendant ce temps, il y a quelques semaines, il a également été rapporté que Jr NTR ferait bientôt ses débuts à Hollywood. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet. Eh bien, maintenant, les acteurs du sud de l’Inde attirent sûrement l’attention du monde entier avec leurs performances.

En parlant de Pushpa 2, il y a quelques jours, le film a été lancé avec une cérémonie de puja. Il a été rapporté que le film commencerait à rouler ce mois-ci. Cependant, il n’y a pas de mise à jour à ce sujet.