La star de Pushpa, Allu Arjun, est brutalement honteuse pour son apparition publique, les internautes l’appellent “vada pav”

La superstar Telugu Allu Arjun est devenue une sensation pan-indienne après Pushpa: The Rise Part One en 2021. Le super succès de son film a cimenté sa position d’artiste à travers le pays. Le maniérisme, la danse et le dialogue de Pushpa (Allu) sont devenus populaires parmi les masses. Mais même l’acteur n’a pas pu échapper à la colère des internautes. Récemment, l’acteur d’Ala Vaikunkapuramulo a été aperçu en train de tourner à Hyderabad. L’acteur a été cliqué portant un t-shirt imprimé fantaisie avec un pantalon noir.

Contrairement à ses films, Allu avait l’air plus volumineux et il semble qu’il ait pris du poids pour son film (probablement pour Pushpa 2). Cependant, les internautes ont eu une journée sur le terrain, et ils l’ont trollé sans pitié pour son look.

Voyons d’abord l’image







Pour en revenir à notre propos, Allu a eu honte de sa dernière apparition publique et il a été ridiculisé par les internautes à cause de son look. Un utilisateur a affirmé, “Jour après jour va budaa.” Un autre utilisateur a affirmé, “Mota bhai.” L’un des utilisateurs l’a appelé, “Malinga” Un autre utilisateur a affirmé, “Lasith Malinga, bht time baad dekha.” Un internaute s’est moqué de l’acteur en disant : “Regarde Vadapaw”. Un autre internaute a demandé : “Est-ce qu’il tourne en train de faire pushpa partie 2 ?”

En parlant de Pushpa The Rule, les fans attendent avec impatience les mises à jour sur la suite de Pushpa. Cependant, la nouvelle du “personnage de Rashmika, Srivalli, est tué dans la suite” devient virale sur les réseaux sociaux. Par conséquent, le producteur de Pushpa, Y. Ravi Shankar, a clarifié les rumeurs en cours dans une récente interview. En parlant à Pinkvilla, il en a parlé et a dit: “C’est de la merde.” Il a ajouté : « Tout cela n’a aucun sens. Jusqu’à présent, nous n’avons pas entendu l’histoire pour être juste et franche, donc ce n’est pas comme ça, et ce ne sont que des spéculations. À ce moment-là, vous écrivez n’importe quoi sur ce film, personne ne sait rien à ce sujet, alors ils y croient. Ceci est également diffusé par d’autres sites Web et chaînes de télévision, mais ce sont de fausses nouvelles. Le cinéaste a également révélé que le tournage de la deuxième partie commencera “probablement” en août car ils sont en “préparation en ce moment”.