La star de Pushpa 2, Allu Arjun, crée une fois de plus l’histoire après avoir remporté le prix national

Superstar du Sud Allu Arjun, qui profite actuellement de la gloire de son récent prix du meilleur acteur aux 69èmes National Film Awards, a ajouté une autre plume à son illustre casquette. Après avoir marqué l’histoire en devenant le premier acteur Telugu à remporter le prix du meilleur acteur aux National Film Awards, l’acteur a franchi une nouvelle étape en devenant la seule star Telugu à recevoir une statue de cire au musée Madame Tussauds de Dubaï. La nouvelle a été confirmée par la page officielle X (anciennement Twitter) du musée, où ils ont partagé une vidéo d’Allu se disant dépassé par le développement. La vidéo montre également quelques aperçus de la fabrication de la statue de la star Telugu.

Allu Arjun devient le premier acteur Telugu à obtenir une statue de cire chez Madame Tussauds

Allu Arjun était récemment à Dubaï pour jeter un œil à sa propre statue de cire, qui devrait être dévoilée d’ici la fin de cette année. La vidéo a été partagée par le compte X officiel de Madame Tussauds Dubaï avec une légende révélant qu’Allu est le premier acteur Telugu dans les 69 ans d’histoire du National Film Award à remporter cette reconnaissance. Le qualifiant d’icône des mouvements de danse, l’article a révélé que l’acteur se retrouverait face à face avec son jumeau de cire chez Madame Tussauds Dubaï plus tard cette année.

Lauréat du prix national ; Premier acteur Telugu en 69 ans à remporter ce prix et icône des mouvements de danse, le seul et unique Allu Arjun est prêt à se retrouver face à face avec son jumeau de cire chez Madame Tussauds Dubaï plus tard cette année. Restez à l’écoute pour un événement comme jamais auparavant ? #alluarjun pic.twitter.com/ePHhfvWfru Madame Tussauds Dubaï (@Tussauds_Dubai) 5 octobre 2023

Dans une voix off de la vidéo, Allu a exprimé ses sentiments et a qualifié cela d’expérience surréaliste. L’acteur se souvient avoir visité le musée Madame Tussauds lorsqu’il était enfant et a déclaré qu’il n’aurait jamais imaginé se procurer une statue de cire au musée.

Front de travail

Allu Arjun est actuellement occupé avec le tournage de la suite de son film primé au niveau national, Pushpa : La montée. Titre Pushpa : La règle, le film est réalisé par Sukumar et met également en vedette Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil dans les rôles principaux. Le film sortira le week-end du Jour de l’Indépendance en 2024.

Allu jouera ensuite dans Trivikram Srinivas AA22. L’acteur a également en préparation un véritable film d’action qui sera réalisé par Animal réalisateur Sandeep Reddy Vanga.