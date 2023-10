La star de “Property Brothers”, Jonathan Scott, s’est souvenue d’un mauvais rendez-vous qui s’est soldé par un désastre après qu’une femme non identifiée lui ait lancé une boisson.

La personnalité de la télévision de 45 ans, fiancée à l’actrice Zooey Deschanel, a raconté une expérience négative de ses jours de célibat lors d’une récente apparition sur le podcast “You Made It Weird with Pete Holmes”.

“J’étais avec cette personne et je l’avais connue socialement par l’intermédiaire d’autres personnes”, se souvient Scott. “Nous sommes sortis dîner et elle a passé tout le dîner à se moquer des inconnus dans le restaurant.”

Il a poursuivi : “Comme, littéralement, leurs attributs physiques, la façon dont ils parlaient, et j’étais tellement confus. Je me dis : “La conversation est-elle si ennuyeuse que vous vouliez vous moquer de ce couple de personnes âgées qui est ici ?” C’était vraiment bizarre.”

Après avoir noté que lui et Deschanel étaient “très directs et que cela pouvait offenser les gens”, Scott a déclaré qu’il avait décidé d’être direct à la fin du rendez-vous.

“J’ai dit à cette femme : ‘Je ne pense pas que ce soit un match. Je ne pense pas que nous devrions refaire ça'”, se souvient-il. “Vous savez, ‘Merci pour le dîner, mais je pense que c’est la dernière fois.'”

“Et elle l’a perdu contre moi”, se souvient Scott. “Elle m’a jeté un verre et m’a traité de connard au milieu du restaurant.”

“Je n’aime pas quand les gens me regardent”, a expliqué le natif du Canada. “Et tous les yeux du restaurant se sont tournés.”

Scott a déclaré qu’il avait mis fin au rendez-vous parce qu’il pensait que la femme voulait continuer dans un autre bar avec lui après le dîner.

“Et je me suis dit : ‘C’est la fin du rendez-vous'”, a-t-il déclaré. “C’était horrible. Comme si elle avait fait toute une scène.”

Lorsque Holmes a demandé quel type de boisson lui avait été lancé, Scott a répondu qu’il s’agissait de vin blanc.

Après que l’animateur du podcast ait exprimé son soulagement que la boisson ne soit pas du vin rouge, la star de télé-réalité a déclaré : “Aucune pièce de ma garde-robe n’est chère, donc ça me convient parfaitement.”

Scott a poursuivi en disant qu’il n’avait pas prévu la réaction de la femme. “Je ne l’ai pas vu venir”, a-t-il déclaré. “Pour moi, j’analyse toujours les choses dès le début.”

“J’en suis arrivé à un point où je me dis : Ouais, non, c’est définitivement interdit. Cela ne se reproduira plus jamais.” » ajouta Scott.

En août, Deschanel, 43 ans, a annoncé ses fiançailles avec Scott sur Instagram. L’ancienne de “New Girl” a partagé une photo du couple dans laquelle elle a été vue montrant sa bague de fiançailles avec la légende “Pour toujours commence maintenant !!!”

Le couple s’est rencontré lors du tournage d’un épisode de “Carpool Karaoke” en août 2019 avec le jumeau de Scott et co-animateur de “Property Brothers”, Drew Scott et la sœur de Deschanel, Emily Deschanel.

À l’époque, Deschanel était encore mariée au producteur de films Jacob Pechenik. Elle a annoncé sa séparation de Pechenik en septembre 2019, une source déclarant à People Magazine que les deux étaient séparés depuis des mois. L’ancien couple partage sa fille Elsie, 8 ans, et son fils Charlie, 6 ans.

Deschanel était auparavant marié au musicien Ben Gibbard de 2009 à 2012. Scott et son ex-femme Kelsy Ully se sont séparés en 2013 après cinq ans de mariage.

Scott et Deschanel ont officialisé leur romance sur Instagram en octobre 2019, un mois après la demande de divorce de la star de “500 Days of Summer”.

“Huit mois après le début de notre relation, je savais déjà que Zooey était le yin de mon yang, le PB de mon J. Nous étions sur des chemins parallèles vers le bonheur que nous avions recherché toute notre vie”, a écrit Scott dans son magazine, “Drew + Jonathan Reveal” en 2022.