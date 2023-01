La star de Priya Sharma d’Emmerdale, Fiona Wade, pose dans une salle de bain sensuelle alors qu’elle souhaite une bonne année aux fans

La star d’EMMERDALE, Fiona Wade, avait un message pour les fans le soir du Nouvel An en publiant un cliché sensuel.

L’actrice de Priya Sharma, 43 ans, a posé dans une tenue révélatrice dans sa salle de bain alors que le Royaume-Uni se préparait à accueillir en 2023.

Elle a écrit: « Je souhaite à tous le plus heureux et le plus béni 2023 !! .

« Mets le feu à ta vie. Cherchez ceux qui attisent vos flammes – Rumi .”

La Londonienne, qui est devenue célèbre pour la première fois sur Grange Hill, est à Emmerdale depuis 2011, lorsqu’elle a repris le rôle d’Effie Woods.

Elle a été rapidement félicitée pour le cliché Instagram par les fans et les co-stars du feuilleton.

Natalie Anderson, qui jouait Alicia Metcalfe, a répondu : « Voilà. Elle. Est.!!! HNY ma belle. Xxx. »

Jessie Elland, qui joue Chloe Harris dans le feuilleton, a simplement écrit : “Tellement magnifique ! HNY .”

Natalie Jamieson – alias Amy Wyatt – a ajouté: “Bonne année, belle fille xx x.”

Le Sun a révélé en octobre que Fiona quittait Emmerdale après 12 ans en tant que Priya.

La star espère explorer d’autres rôles après s’être retirée du feuilleton et filmera ses dernières scènes cette année.

Un fan dévasté a tweeté : “Évidé, il a été confirmé que @FionaWade_ quitte #Emmerdale, espérons que Priya obtiendra une bonne sortie et pas seulement dans un taxi.”

La star, vue ici dans This Morning, a rejoint le feuilleton en 2011