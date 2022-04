La star de “Princess Bride”, Cary Elwes, partage qu’il a été mordu par un serpent à sonnette: “Bien se remettre”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cary Elwes a été mordu par un serpent à sonnette et emmené à l’hôpital, a partagé l’acteur lundi.

La star de “Princess Bride”, 59 ans, a posté une photo de son doigt blessé sur Instagramavec une longue légende remerciant tous ceux qui l’ont aidé.

“Bit pas par un ROUS mais un serpent à sonnette”, a commencé Elwes, faisant référence à l’acronyme Rodents of Unusual Size du film “Princess Bride”. “Je suis reconnaissant au personnel de Malibu Urgent Care, du service d’incendie du comté de LA, ainsi qu’au personnel et aux professionnels de la santé du centre médical Ronald Reagan UCLA pour leurs excellents soins. Je me remets bien grâce à toutes ces personnes formidables.”

Elwes a été mordu près de chez lui à Malibu, en Californie, TMZ signalé.

L’acteur a noté dans sa légende qu’il “récupère bien” et a remercié les professionnels de la santé qui étaient là pour l’aider.

CARY ELWES DIT QU’IL A ATTIRE MARLON BRANDO DE SA BANDE-ANNONCE “SUPERMAN” AVEC DE LA NOURRITURE: “IL VOULAIT PRINCIPALEMENT DES DESSERTS”

Elwes a été mordu au doigt, ce qui a laissé une énorme entaille et l’a transformé en bleu. Dans sa publication Instagram, vous pouvez également voir que toute sa main était gravement enflée.

L’un des rôles les plus célèbres d’Elwes a été lorsqu’il a joué dans le classique culte de 1987 “Princess Bride” et a joué le personnage principal Westley, alias le Dread Pirate Roberts.

Elwes a depuis écrit un livre d’histoires sur les coulisses de son temps sur le plateau intitulé “As You Wish: Inconceivable Tales From The Making of The Princess Bride”. Il a présenté le livre au New York Comic Con de 2007, 27 ans après la sortie du film, et a remarqué quelque chose de nouveau chez certains des inconditionnels du film.

“Il y avait quelques fans avec des tatouages” As You Wish “aujourd’hui, ils semblent être de plus en plus nombreux ces derniers temps, donc c’est une bonne chose”, a déclaré Elwes à l’époque. “Je pense que je peux parler au nom de toute la distribution, nous nous sentons tous incroyablement bénis que ce film ait trouvé un écho auprès de tant de gens.”

Elwes a dit que sans “Princess Bride”, il ne serait pas là où il est maintenant.

“J’avais 23 ans quand j’ai fait le film et c’était mon premier grand film hollywoodien et cela a changé ma vie si profondément, m’a donné la carrière que j’ai aujourd’hui et la vie merveilleuse que je mène, c’est pourquoi j’ai voulu écrire le livre”, a-t-il déclaré. mentionné. “Pas seulement pour exprimer à quel point le film comptait pour moi, mais pour partager avec les fans à quel point c’était amusant.”

Elwes a récemment été choisie pour jouer dans “Rebel Moon” de Zack Snyder. Date limite confirmée en début de mois. Il sera également vu dans “Mission: Impossible 7”, qui a une date de sortie en juillet 2023.