L’ancienne de « Pretty Little Liars » Lindsey Shaw révèle pourquoi elle a quitté la série à succès.

Elle a expliqué qu’elle avait été « essentiellement abandonnée » de la série en raison d’un problème de drogue.

« Quand j’avais mon problème de drogue et que j’étais entre deux travaux, je n’aurais jamais eu à aborder ma relation avec la nourriture parce que c’était comme si je pouvais toujours aller chercher plus d’Adderall », a-t-elle partagé sur « Ned’s Declassified Podcast Survival Guide . »

« En gros, j’ai abandonné ‘Pretty Little Liars’ dans la saison cinq à cause du poids que j’avais perdu, et c’était vraiment une chose embarrassante », a-t-elle expliqué. « Je n’avais pas l’air bien trop maigre. Et puis quand j’ai commencé à reprendre du poids, je ne pouvais pas supporter d’être trop lourd. Donc, j’ai un peu aimé jouer dans ce cycle stupide. »

Shaw a joué Paige McCullers dans le drame pour adolescents à succès aux côtés de Lucy Hale, Shay Mitchell, Ashley Benson et Troian Bellisario.

La femme de 34 ans a pleuré en se rappelant le moment où elle a été licenciée de la série par le créateur de la série, I. Marlene King.

« C’était tellement mauvais. J’ai été appelé dans le bureau du créateur de « Pretty Little Liars ». Et elle m’a dit : « Alors, on va te laisser partir » », a déclaré Shaw. « Elle m’a dit : ‘Ce n’est pas à cause de ton jeu, mais as-tu quelqu’un à qui parler ?’ Et j’étais comme, ‘Non’, tu sais?

« Elle est comme, ‘Eh bien, trouve quelqu’un’ et ‘Nous devons te laisser partir maintenant.' »

Elle a noté que, aussi « rugueux » que soit le fait d’être relâché, cela a été fait avec « tant de soin ».

L’ancienne star de Nickelodeon a également révélé que sa co-star, Shay Mitchell, avait remarqué qu’elle se débattait et avait essayé de lui apporter son soutien.

« Nous sommes allés chez le même nutritionniste pendant un certain temps », a-t-elle déclaré à propos de Mitchell. « Elle m’apportait de la poudre de protéines. Elle était comme, ‘Fille.’ Ouais, c’était horrible. »

Bien qu’elle ait été licenciée de la série, Shaw reste reconnaissante envers l’équipe de rédaction derrière la série, qui a ramené son personnage dans la dernière saison.

« Ils m’ont fait tellement de bien en me ramenant pour la saison sept et en me laissant dire au revoir. Je n’oublierai jamais ça », a-t-elle déclaré.

Shaw a déclaré qu’elle était « tellement plus heureuse » maintenant, mais qu’elle travaille toujours sur les résultats de sa consommation de drogue, notant que cela a fait dérailler sa vie de manière regrettable.

« J’ai juste donné tout ce qui m’intéressait », a-t-elle déclaré. « Je ne sais tout simplement pas si je suis jamais revenu au point de ma carrière où j’étais avant cette conversation, cette réunion ou toute cette saison de consommation. »