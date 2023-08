La star de « Pretty Little Liars » a pris 70 livres en 1 an, affirme que 15 médecins n’ont pas pu la diagnostiquer correctement

« Pretty Little Liars » est rapidement devenu l’une des émissions les plus discutées à la télévision lors de sa première en 2010.

Sasha Pieterse n’avait que 13 ans lorsqu’elle a commencé à jouer la « reine des abeilles » de 15 ans, présumée assassinée, Alison DiLaurentis. Quelques années plus tard, l’actrice commencera à remarquer des changements dans sa santé, notamment son métabolisme.

« Les changements qui m’arrivaient ont été filmés… À 17 ans, j’ai pris 70 livres dans l’année… sans raison… Il n’y avait aucune explication à cela », a révélé Pieterse sur le podcast « The Squeeze » avec l’acteur Taylor Lautner et sa femme, également nommée Taylor.

« J’ai consulté plus de 15 gynécologues… Un gynécologue m’a dit en face que je mentais », a admis l’actrice. « Que je dois manger terriblement et que je dois tout faire de travers parce que ‘regarde-toi’, c’est essentiellement ce qu’il a dit. »

« Je voulais juste que quelqu’un teste mon sang… C’était l’expérience la plus frustrante… et décourageante parce que peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point je me comportais bien, peu importe à quel point je traitais mon corps, les choses empiraient plutôt qu’elles ne s’amélioraient. . C’était très, très déroutant », a-t-elle expliqué.

Pieterse a déclaré qu’elle avait finalement été référée à un endocrinologue, qui a pu lui diagnostiquer pratiquement immédiatement le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

Le SOPK est défini par la clinique Mayo comme étant un « problème d’hormones qui survient pendant les années de procréation. Si vous avez le SOPK, vous n’aurez peut-être pas vos règles très souvent. Ou vous pouvez avoir des règles qui durent plusieurs jours. Vous pouvez également avoir trop d’une hormone appelée androgène dans votre corps. »

Un autre effet secondaire courant est la prise de poids.

Pieterse a déclaré qu’il était difficile de grandir à la télévision tout en subissant des changements aussi profonds dans son corps.

« J’ai vécu une si bonne expérience, mais en même temps, c’était très intense pendant ces 7 années… C’est vraiment intense d’apprendre, de grandir et de se comprendre quand tout le monde l’analyse à fond », a-t-elle partagé.

Pieterse, 27 ans, dit que le fait d’avoir son fils Hendrix a en fait régulé ses hormones, à tel point que son SOPK est maintenant en sommeil. Elle a expliqué que l’accouchement peut, bien que rarement, aider les femmes à résoudre ce problème.