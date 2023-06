La star de Prabhas, Adipurush, a récupéré Rs 432 crore sur un budget de Rs 500 crore avant sa sortie? Voici ce que nous savons

Le prochain film d’Om Raut, Adipurush, avec Prabhas et Kriti Sanon, est l’un des films les plus attendus de l’année. Depuis la sortie de la bande-annonce, le buzz et l’excitation pour le film ont augmenté parmi les autres téléspectateurs. Désormais, si l’on en croit les informations, Adipurush a déjà récupéré 85% de son budget avant même sa sortie.

Selon un rapport de Bollywood Hungama, Adipurush a déjà récupéré 85% de son budget Rs 500 crore avant sa sortie en salles. Selon les rapports, le film d’Om Raut a déjà récupéré Rs 432 crore.

Selon les rapports, la vedette de Prabhas et Kriti Sanon, Adipurush, a collecté 247 crores de Ra sur des revenus non théâtraux tels que les droits de satellite, les droits musicaux et les droits numériques, entre autres droits accessoires. En dehors de cela, le film a également obtenu une garantie minimale de 185 crore Ra de ses recettes théâtrales dans le Sud.

Le rapport de Bollywood Hungama indique également que les prévisions commerciales suggèrent que l’Adipurush de Prabhas verra une grande ouverture et pourrait récupérer Rs 100 crore dans les 3 premiers jours suivant la sortie de la version hindi seule.

Dirigé par Om Raut, Adipurush est basé sur l’épopée sanskrite Ramayana. Le film met en vedette Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan et Sunny Kaushal ainsi que d’autres dans des rôles clés. Plus tôt, le film devait sortir en janvier de cette année, cependant, après que la bande-annonce du film qui est sortie l’année dernière ait reçu un contrecoup pour VFX et CGI, les réalisateurs ont décidé de reporter la sortie. Le film devrait maintenant sortir sur les écrans le 16 juin. Les chansons du film ont conquis le cœur du public et créé un battage médiatique pour le film.

Lors du lancement de la bande-annonce du film, Kriti Sanon a parlé de jouer Janaki dans le film et a déclaré: «J’ai versé mon cœur et mon âme dans Janaki. J’avais une confiance totale dans le rôle, mais pendant le tournage du film, j’ai commencé à en apprendre de plus en plus sur ce personnage. Elle est très pure et a une âme bienveillante, un cœur aimant et un esprit fort. Dans mon affiche aussi, vous verrez, il y a de la douleur, mais il n’y a pas de peur en elle. Ce fut une immense émotion pour moi. Nous ne sommes que des humains, pardonnez-nous si nous avons faibli.

