L’agitation du terminal de bus crasseux de la Port Authority de New York pourrait ne pas inspirer des pensées d’amour chez la personne moyenne qui traverse la gare et pénètre dans l’énergie trépidante de Times Square.

Et pourtant, il constitue la toile de fond d’ouverture idéale pour la romance de passage à l’âge adulte « Port Authority » (dans les salles le vendredi 1er juin en VOD), avec les nouveaux arrivants Fionn Whitehead (« Dunkerque ») et Leyna Bloom (« Pose ») menant l’amour histoire comme Paul et Wye, deux amants maudits d’horizons différents. Paul, un Blanc de Pennsylvanie en probation qui essaie de recommencer sa vie, attire l’attention de Wye, une femme trans de couleur qu’il voit en train de voguer sur les marches de la plaque tournante des transports avec des amis.

C’est un choc des mondes, avec Paul essayant de cacher ses amis problématiques et le fait qu’il vit dans un refuge pour sans-abri. Le film nuancé met également la sous-culture LBGTQ + de la scène underground new-yorkaise des salles de bal (et par la suite, les personnes de couleur comme Wye et ses amis qui se produisent et participent aux événements) en son centre.

La survie et le pardon sont des thèmes imbriqués pour le jeune couple tout au long du film, alors que Paul accepte de tomber amoureux d’une femme trans. « Les personnes de couleur, les personnes trans, les homosexuels, nous essayons toujours de pardonner aux gens la douleur »causé à la communauté, dit Bloom, alors qu’elle zoome depuis New York.

Le film est entré dans l’histoire au Festival de Cannes en 2019 avec une femme trans de couleur comme actrice principale et le film soutenu par Martin Scorsese a marqué le premier grand rôle d’acteur de Bloom. Elle a continué à faire les gros titres depuis : en plus de son travail sur la dernière saison de la série FX pionnière de Ryan Murphy « Pose » en tant que Pretentia Khan, Bloom,dont le représentant a refusé de partager son âge, est la première femme trans noire et asiatique à figurer dans Sports Illustrated Swimsuit Issue de 2021 et son prochain thriller dramatique « Asking For It » sera présenté en première au Tribeca Film Festival en juin.

Bloom détaille comment elle se rapporte à son personnage, ce qu’elle espère que les téléspectateurs retiendront du film, comment elle célèbre le mois de la fierté et plus encore.

Question : Qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer le rôle d’une femme trans qui tombe amoureuse d’un habitant de l’extérieur au milieu de la scène de bal de New York ?

Leyna Bloom : C’était tellement comme les histoires que j’ai grandi en entendant à travers la vigne de la communauté de la salle de bal. Voici une histoire qui ne concerne pas le traumatisme d’une femme trans incapable de le faire. C’était un film sur une femme trans étant au centre d’une histoire d’amour, d’être quelque chose de si beau qu’elle pourrait potentiellement changer certaines idées dans le monde.

(Wye) était comme la combinaison de la fille la plus cool que j’ai toujours voulu être et que j’ai toujours voulu voir au monde.

Q : Comment avez-vous puisé dans vos propres expériences dans la salle de bal pour donner vie à cela ?

Floraison: Pour moi, c’était ma responsabilité. Honnêtement, c’est toujours ce à quoi cela se résume : ma responsabilité envers la personne que j’étais dans la salle de bal, et toujours (suis) dans la salle de bal. Voir autant de personnes de couleur magnifiques et talentueuses s’épanouir dans leur unicité et dans leur imagination et dans leur capacité à créer quelque chose en étant exactement ce qu’elles veulent être – c’est quelque chose qui m’a toujours captivé dans la culture.

Q : J’ai lu que vous vouliez être astronaute quand vous étiez enfant. Dans la scène du bal du film où Paul découvre que Wye est trans, il y a un thème spatial. Comment c’était de filmer ça ?

Floraison: C’est honnêtement l’univers dans un moment de cercle complet pour moi. Je voulais être astronaute, je voulais aller à l’infini et au-delà. Être dans une scène d’odyssée astro-spatiale, et quand (Wye) marche, elle porte cette robe avec toutes ces étoiles, c’est un message dans un message.

En tant qu’humains, nous sommes très nerveux et avons peur de ce qui est différent dans le monde. Je sais qu’en faisant ce film, il y a trois groupes différents de personnes dans la société. Il y a des gens qui m’aimeront, me soutiendront et seront là pour des gens comme moi. Il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas avoir cette conversation, ne veulent pas faire partie de cette expérience, ne veulent pas explorer ces options. Et il y a des gens qui ne savent pas quoi penser, ils ne savent pas comment réagir. C’est à ce public que j’essaie de m’adresser. J’essaie de parler à des gens qui sont prêts à (prendre) une chance de donner une chance aux gens.

Q : Que signifie le mois de la fierté pour vous à ce moment de votre vie ?

Floraison: La fierté n’est pas seulement ce moment où nous pouvons explorer les choses qui sont en nous que nous sommes élevés pour supprimer et maintenant on nous apprend à l’exprimer au soleil, dans les rues et dans le monde juste pendant un mois. C’est quelque chose que je dois faire chaque jour de ma vie. Je dois me réveiller et être fier d’être en vie et (demander) « Pourquoi suis-je ici ? Et qu’est-ce que je fais ici, et vais-je pouvoir aider les gens ? »

À travers toutes les expériences les plus traumatisantes de ma vie et du monde, des graines sont plantées partout où je vais. Et cet été 2021, tout s’épanouit en même temps : Sports Illustrated, films, séries télé. C’est vraiment un moment pour être noir, être queer, être trans, être asiatique, donc je vais honnêtement célébrer chaque jour où j’ai le droit d’être en vie pour vivre ces moments. Je suis donc vraiment excité de voir ce que je peux faire d’autre et comment nous pouvons élever notre communauté pour qu’elle s’unisse.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

