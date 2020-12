L’acteur de 25 ans « Pose » a lancé TransSanta, une initiative qui permet aux utilisateurs d’offrir des cadeaux de manière anonyme aux enfants trans et aux jeunes adultes dans le besoin.

« Les questions trans ne reçoivent malheureusement pas beaucoup de visibilité ou d’attention, mais cette année a été la plus violente et la plus meurtrière pour ma communauté », a écrit Moore, qui n’est pas binaire et utilise leurs pronoms, sur Instagram. « Cela a été très bouleversant. »

Moore explique comment ils ont eu l’idée de TransSanta avec son ami Chase Strangio, un avocat de l’American Civil Liberties Union. Le duo a fait appel à Kyle Lasky et Pidgeon Pagonis.

« Je n’avais pas de cheminée grandissant dans le Bronx ou en famille d’accueil, mais j’ai ma communauté maintenant », a déclaré Moore dans une vidéo Instagram. « Mes amis et moi voulons nous assurer que les enfants trans ont le sentiment d’être un cadeau pour ce monde parce qu’ils le sont. L’acceptation et l’amour sont des cadeaux que nous méritons tous toute l’année. »