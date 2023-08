La star de Por Thozhil, Ashok Selvan, révèle que la mort de son oncle l’a changé en tant que personne

Ashok Selvan a parlé de la mort de son oncle et a dit qu’il ne pouvait pas y croire parce qu’en allant à l’école, il jouait avec lui le matin.

L’acteur Ashok Selvan, qui travaille principalement dans le cinéma tamoul, a conquis les cœurs avec ses performances dans des films comme Ninnila Ninnila, Soodhu Kavvum et Oh My Kadaule. L’acteur a récemment joué dans le thriller policier Por Thozhil (L’art de la guerre) qui a une cote IMDb de 8,5.

Après avoir pris d’assaut le grand écran, le film tamoul Por Thozhil est sur le point de sortir sur Sony LIV le 11 août. Pendant ce temps, l’acteur principal Ashok Selvan a interagi avec l’ADN et s’est ouvert sur sa vie. En nous parlant, l’acteur a non seulement parlé de sa vie professionnelle mais aussi de sa vie personnelle. Il a révélé un incident qui l’a changé en tant que personne.





Tout en parlant de son expérience de travail dans le film, Ashok a déclaré: «L’histoire du film m’a été présentée en 2015. Le réalisateur est un bon ami à moi, nous nous connaissons depuis l’université. Alors quand il l’a lancé, j’ai vraiment aimé ça. Instantanément dit, oui je le ferai. Interrogé sur son souvenir préféré du tournage de Por Thozhil, l’acteur a déclaré: «La scène du pistolet de l’apogée est gravée dans ma mémoire. La façon dont j’ai dû manier l’arme nécessitait une certaine expertise. Le réalisateur craignait donc que je ne le rende pas convaincant. Donc j’étais comme donnez-moi du temps, je vais m’entraîner et le trouver. Alors quand j’ai fait ça, nous avons tous ressenti quelque chose à ce moment-là. Quand le maître des cascades a crié « wow » sans dire coupé, c’était le moment. Alors maintenant, après la sortie du film, tout le monde a parlé de cette scène, ce moment est très satisfaisant.

L’acteur a ensuite parlé de sa vie personnelle et a révélé que la mort de son oncle maternel l’avait changé en tant que personne. Il a déclaré: «La mort de mon oncle maternel« ma maman », il a été un héros pour moi en grandissant. Il a fait un arrêt cardiaque. Tu joues avec ce gars un jour avant ton école, tu jouais avec ce gars avant d’aller à l’école le matin. Et puis tu reçois un appel à l’école disant « il est mort » était vraiment incroyable à ce moment-là. J’étais en 9e standard et je ne pouvais pas vraiment comprendre comment cela s’était passé parce que vous voyez quelqu’un le matin avant de partir pour l’école et que vous recevez un appel disant « il n’est plus », vous devez venir à l’hôpital. C’était tout un changement de vie. Cela m’a vraiment secoué parce qu’il était mon modèle, mon héros. Je jouais avec lui. Je pense que c’est le moment qui m’a vraiment changé.

En parlant du film, produit par Applause Entertainment en association avec E4 Experiments & Eprius Studio, le film est dirigé par le réalisateur débutant Vignesh Raja. Avec des performances stellaires de Sarath Kumar, Ashok Selvan et Nikhila Vimal, Por Thozhil est écrit par Vignesh Raja et Alfred Prakash.