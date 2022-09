La star de Ponniyin Selvan, Trisha Krishnan, sera-t-elle dans Thalapathy 67 ? L’actrice réagit [Watch Video]

Le 67e film de Thalapathy Vijay n’est pas encore officiellement annoncé, mais plusieurs reportages en ont fait le tour. Apparemment, Thalapathy 67 sera réalisé par Lokesh Kanagaraj et il sera diffusé plus tard cette année. Il y a également eu des reportages sur le rôle principal féminin, et il est dit que la star de Ponniyin Selvan, Trisha Krishnan, sera vue en face de Vijay dans le film. Trisha et Vijay ont déjà joué ensemble dans des films comme Ghilli, Thirupaachi, Aathi et Kuruvi, et leurs fans ont été ravis de les revoir ensemble sur grand écran.

Récemment, lors d’une interview avec Galatta, lorsque Trisha a été interrogée sur une mise à jour sur Thalapathy 67, elle a juste souri et a dit que cette interview concernait Ponniyin Selvan et qu’ils devraient en parler. Cependant, le geste de Trisha donne aux fans l’impression qu’elle a en fait confirmé qu’elle faisait partie du film.

Découvrez la vidéo virale de Trisha Krishnan réagissant aux informations selon lesquelles elle jouerait dans Thalapathy 67

Eh bien, le jodi de Trisha et Vijay a été adoré par le public, et comment oublier le célèbre morceau Appadi Podu du film Ghilli ? Si les rapports de Trisha en vedette dans Thalapathy 67 s’avèrent vrais, il sera sûrement intéressant de revoir le hit jodi sur grand écran.

Trisha est actuellement occupée par les promotions de Ponniyin Selvan : Partie 1, dont la sortie est prévue le 30 septembre 2022. Le film, réalisé par Mani Ratnam, met également en vedette Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan et Karthi. Outre Ponniyin Selvan, Trisha sera vue dans Sathuranga Vettai 2, Ram: Part 1 et The Road.

En parlant de Thalapathy Vijay, l’acteur sera ensuite vu dans Varisu dont la sortie est prévue en janvier 2023.