La star de Ponniyin Selvan, Sobhita Dhulipala, publie des photos de “mariage de rêve” au milieu de rumeurs de rencontres avec Naga Chaitanya

Sobhita Dhulipala a stupéfié ses fans et ses abonnés sur les réseaux sociaux après avoir publié un message de carrousel avec des photos de son mariage. Dans une série de moments captivants, on peut voir Sobhita tenir la main de Mr Perfect, et poser avec lui à différentes occasions. Quelques mois plus tôt, il y avait des rumeurs selon lesquelles Sobhita sortait avec Naga Chaitanya. Ainsi, ces photos ont été un choc pour de nombreux cinéphiles.

Eh bien, avant que vous ne pensiez à autre chose, nous vous informons qu’il s’agit d’un article promotionnel. L’actrice majeure a partagé ces images avec une longue légende : “Dynamique et raffinée, Dubaï abrite un tableau d’escapades de bon goût qui ravit tout le monde – Des plages dorées, des horizons ensoleillés, des lieux à couper le souffle et un service de classe mondiale ne sont que quelques-unes des raisons pourquoi cette ville magnifique est parfaite pour tout commémorer, des derniers jours de votre célibat, l’occasion vénérée de vos noces, à votre bonheur pour toujours.”

Voici le poste







Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les internautes ont été surpris après qu’elle ait laissé tomber ces photos. Un utilisateur a écrit : “Arrrrre prudent Sachi mein hojayyegi.” Un autre utilisateur a écrit : “PENDANT DEUX MINUTES, J’AI PENSÉ QUE SOBHITA S’EST MARIÉE AU REVOIR.” Le troisième utilisateur a écrit : “J’ai eu peur pendant une seconde. Dieu merci, ce n’est qu’une publicité.” Un internaute a ajouté : “Mon cœur s’est arrêté une seconde.” Un autre internaute a ajouté : “La façon dont mon cœur a raté un battement.”

Sur le front du travail, Sobhita a été vue pour la dernière fois dans Ponniyin Selvan Part One de Mani Ratnam, Major d’Adivi Sesh. La vie personnelle de Naga Chaitanya a également fait la une des journaux depuis qu’il s’est séparé de Samantha Ruth Prabhu l’année dernière et maintenant, son nom est lié à l’actrice Made In Heaven Sobhita Dhulipala. Dans une récente interview de Siddharth Kannan, la star de Thank You a été interrogée sur la première pensée qui lui vient à l’esprit en entendant le nom de Sobhita. Chaitanya a d’abord juste ri un peu, puis a dit: “Je vais juste sourire.”