La star de Ponniyin Selvan, Jayam Ravi, RÉVÈLE ce que Rajinikanth lui a dit sur le film et sa performance ; partage, ‘A ajouté un tout nouveau sens…’

Ponniyin Selvan de Mani Ratnam a reçu une réponse incroyable au box-office. Le film mettant en vedette Chiyan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Karthi, Trisha et Jayam Ravi est aimé de tous, et les performances des acteurs sont clairement le point culminant du film. Rajinikanth avait assisté à un événement de pré-sortie du film pour soutenir l’équipe, et maintenant, Jayam Ravi a révélé ce que la superstar pense de Ponniyin Selavn et de sa performance. Il s’est rendu sur Twitter pour partager son expérience de rencontre avec Rajinikanth.

Jayam Ravi a tweeté : “Cette conversation d’une minute a fait ma journée, mon année et a donné un tout nouveau sens à ma carrière. Merci Thalaiva pour vos aimables paroles et votre enthousiasme enfantin. Je suis submergé, honoré et béni de savoir que vous avez aimé le film & ma performance @rajinikanth monsieur.”