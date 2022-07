La star de Ponniyin Selvan, Chiyaan Vikram, a été admise à l’hôpital avant le lancement du teaser ; les fans prient pour son prompt rétablissement

Le teaser tant attendu de Chiyaan Vikram et Aishwarya Rai Bachchan vedette Ponniyein Selvan est prêt à être lancé aujourd’hui dans les prochaines heures. Et voici une triste nouvelle pour tous les fans de Chiyaan Vikram. L’acteur aurait été admis jeudi à l’hôpital Kauvery de Chennai. Alors que certains rapports suggèrent qu’il a subi un arrêt cardiaque, certains rapports affirment qu’il avait une forte fièvre et c’est pourquoi il a été admis à l’hôpital. Les fans de l’acteur prient pour son prompt rétablissement.

L’analyste du commerce du Sud, Ramesh Bala, a tweeté : “L’acteur #ChiyaanVikram est admis dans un hôpital de Chennai en raison d’une forte fièvre… Sa fièvre a diminué maintenant… Je lui souhaite un rétablissement rapide et complet…”

Acteur de cinéma #ChiyaanVikram est admis dans un hôpital de Chennai en raison d’une forte fièvre. Sa fièvre a baissé maintenant… Je lui souhaite un prompt et complet rétablissement.. Ramesh Bala (@rameshlaus) 8 juillet 2022

Un fan a tweeté : “Rétablissez-vous bientôt #ChiyaanVikram monsieur… Toutes nos prières vous accompagnent monsieur.” Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Apparemment, pour lancer le teaser de Ponniyin Selvan, les fabricants ont prévu un événement au centre commercial de Chennai. On dit que Mani Ratnam assistera à l’événement avec le casting du film. Nous nous demandons si l’hospitalisation de Vikram affectera le lancement du teaser. Attendons et regardons.

Pendant ce temps, les fans de Chiyaan Vikram attendaient avec impatience de le voir sur grand écran à Ponniyin Selvan dans lequel on le verra jouer le rôle d’Aditya Karikalan. Le film devrait sortir le 30 septembre 2022.