La star de Ponniyin Selvan, Aishwarya Rai, touche les pieds de “Guru” Mani Ratnam, la vidéo devient virale

C’est le cinéaste as Mani Ratnam qui a lancé l’actrice Aishwarya Rai dans l’industrie cinématographique. En 1997, elle fait ses débuts au cinéma avec le film Iruvar de Mani Ratnam puis travaille plus tard avec lui dans Guru (2007) et Raavan (2010).



Le duo réalisateur-actrice est maintenant prêt à revenir avec un nouveau drame historique intitulé Ponniyin Selvan. Lundi, Aishwarya s’est rendu dans la capitale nationale avec l’équipe du PS. Lors de l’événement, Aishwarya est devenu submergé et lui a exprimé sa gratitude.







Elle a partagé : “Ce film est un travail d’amour et commence avec notre gourou, monsieur Mani. Avec toute ma gratitude, monsieur, nous faisons partie de votre projet de rêve, nous allons faire partie de ce récit sur la solitude.



L’acteur de 48 ans a ajouté : “C’est un récit tellement excitant, séduisant et intéressant. C’est pourquoi on peut voir pourquoi des cinéastes comme Mani sir voudraient faire de cela la solitude comme son projet de rêve et à quel point nous sommes chanceux d’avoir pu faire partie de son film de rêve. Parce que c’est dit dans le style de Mani Ratnam sur la solitude.

Aishwarya a poursuivi: “J’ai eu la chance de faire partie de plusieurs films qui avaient des récits plus grands que nature, mais on me demande souvent en quoi c’est spécial. C’est un film de Mani Ratnam et c’est ce qui le rend super spécial. Alors merci encore Mani guru de nous avoir à bord et de m’avoir encore une fois dans votre film et ce n’est jamais assez. Merci beaucoup.” Après avoir loué Mani Ratnam, Aishwarya a cherché les bénédictions de son gourou en touchant ses pieds.

Dans le film, Aishwarya sera vue dans des rôles doubles. Elle jouera la reine Nandini, la princesse de Pazhuvoor, qui a pour mission de se venger, ainsi que Mandakini Devi dans le drame historique. Outre Aishwarya, le film met également en vedette un ensemble d’acteurs du sud Kennedy John Victor (Vikram), Trisha Krishnan Karthik Sivakumar et Jayam Ravi. Ponniyin Selvan-Part 1 est une adaptation cinématographique du roman tamoul du même nom de l’auteur Kalki Krishnamurthy qui a été publié sous la forme d’une série dans les années 1950.



Il s’agit de la deuxième collaboration d’Aishwarya avec l’acteur sudiste Vikram après leur film Raavan, acclamé par la critique, en 2010. La comédie musicale AR Rahman devrait sortir en salles le 30 septembre en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. Le film d’époque à gros budget sortira en plusieurs parties.