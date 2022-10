La star de “Pirates des Caraïbes”, Zoe Saldaña, dit que Jerry Bruckheimer s’est excusé pour son expérience sur le plateau

Zoe Saldaña a joué dans de grands films comme “Les Gardiens de la Galaxie”, “Avatar” et “Avengers : Endgame”.

Mais l’un de ses tout premiers rôles majeurs a été celui d’Anamaria dans “Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl” en 2003, et elle a décrit l’expérience comme loin d’être idéale.

Saldaña est apparue dans un seul des films populaires de Johnny Depp, mais a déclaré à EW que ce rôle était son premier dans un grand film hollywoodien.

“C’était ma première exposition à un méga film hollywoodien majeur, où il y avait tellement d’acteurs, de producteurs et de membres d’équipe”, a déclaré Saldaña au point de vente.

LE PRODUCTEUR DE “PIRATES DES CARAÏBES” SE DÉVERS SUR L’AVENIR DE JOHNNY DEPP AVEC LA FRANCHISE

“Nous tournions dans des endroits différents, et les environnements n’étaient pas si agréables, parfois, à nos journées de tournage. J’étais très jeune, et c’était juste un peu trop grand pour moi, et le rythme était un peu trop rapide. “

Elle a également parlé de ne pas avoir une grande expérience globale du tournage de “Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl” et a pris la décision de ne revenir pour aucun autre film de la franchise.

“Je suis repartie sans vraiment avoir une bonne expérience dans l’ensemble. J’avais l’impression d’être beaucoup perdue dans les tranchées, et je n’avais tout simplement pas l’impression que c’était OK”, a-t-elle déclaré.

ZOE SALDANA PUBLIE UNE EXCUSE PLEINE DE LARMES POUR JOUER NINA SIMONE EN 2016 BIOPIC

Saldaña a également partagé que le producteur du film, Jerry Bruckheimer, s’était excusé des années plus tard pour la mauvaise expérience qu’elle avait eue.

“Des années plus tard, j’ai pu rencontrer Jerry Bruckheimer, qui s’est excusé d’avoir vécu cette expérience car il veut vraiment que tout le monde ait une bonne expérience sur ses projets”, a-t-elle déclaré. “Cela m’a vraiment ému – le fait qu’il se souvienne que j’avais mentionné cela pendant la presse, je suppose, ou un engagement que j’avais fait des années auparavant et qu’il s’est senti obligé d’en parler et de prendre ses responsabilités.”

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Saldaña reprend son rôle de Neytiri dans “Avatar : la voie de l’eau”, qui sortira le 16 décembre 2022.