La star de Pink Floyd, Roger Waters, s’adresse à l’ONU à la demande de la Russie – après avoir nié les allégations «incendiaires» avec son ex-compagnon | Actualités Ents & Arts

La star de Pink Floyd, Roger Waters, a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et appelé à un cessez-le-feu – mais a également déclaré qu’il pensait que la guerre avait été provoquée – lors d’un discours au Conseil de sécurité de l’ONU à l’invitation de Moscou.

Le musicien vétéran a été dénoncé par Ukraine‘s ambassadeur à l’ONU comme “une autre brique dans le mur” de la “désinformation et de la propagande” russes, en référence à la chanson la plus célèbre de son ancien groupe, suite à son discours.

Cela survient au milieu d’une querelle continue entre le co-fondateur de Pink Floyd et le guitariste et chanteur du groupe David Gilmour, sur des questions telles que des commentaires qu’il a faits sur Israël et la guerre en Ukraine.

Russie a convoqué la réunion mercredi pour discuter de la livraison d’armes à l’Ukraine et a demandé Des eauxqui s’est opposé à la fourniture d’armes occidentales à Kyiv dans une lettre publiée sur son site Internet en septembre, pour faire le point.

Le rockeur, 79 ans, a également récemment accordé une interview à un journal allemand, qui a été traduit en anglais sur son propre site Internet, dans laquelle il a parlé de Vladimir Poutine: “Selon des voix indépendantes que j’écoute, il gouverne avec prudence, prenant des décisions sur la base d’un consensus au sein du gouvernement de la Fédération de Russie.”

Il a ajouté : “Je me demande : Poutine est-il un plus grand gangster que Joe Biden et tous ceux qui sont en charge de la politique américaine depuis la Seconde Guerre mondiale ? Je n’en suis pas si sûr. Poutine n’a pas envahi le Vietnam ou l’Irak ? L’a-t-il fait ?”

Interrogé sur son anciens camarades de groupe enregistrant avec le musicien ukrainien Andriy Khlyvnukil a dit qu’il se sentait “vraiment, vraiment triste” car cela “encourage la poursuite de la guerre”.

Apparaissant virtuellement pour s’adresser au Conseil de sécurité au siège de l’ONU à New York, Waters a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme étant illégale, mais a également déclaré qu’elle “n’était pas sans provocation”, selon l’agence de presse Reuters. Il a condamné “les provocateurs dans les termes les plus forts possibles”, mais n’a pas donné de détails.

“La seule ligne de conduite sensée aujourd’hui est d’appeler à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine”, a déclaré Waters.

Pouvoirs de parole sur les problèmes de sécurité remis en question

Richard Mills, l’ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations Unies, a reconnu les “qualifications impressionnantes de Waters en tant qu’artiste d’enregistrement”, mais a déclaré que ses qualifications pour parler de la maîtrise des armements ou des questions de sécurité européenne étaient “moins évidentes”.

L’ambassadeur d’Ukraine auprès de l’ONU, Sergiy Kyslytsya, a déclaré au conseil : “Comme c’est triste pour ses anciens fans de le voir accepter le rôle d’une simple brique dans le mur – le mur de la désinformation et de la propagande russes”.

Waters était l’un des co-fondateurs de Pink Floyd avec Nick Mason, Richard Wright et Syd Barrett, mais il est parti en 1985, ce qui a conduit à des batailles juridiques sur l’utilisation du nom du groupe.

L’influent groupe de rock progressif s’est réuni pour Live 8 en 2005, mais Waters n’a plus joué avec eux depuis.

Qu’a dit Waters ?

Ses commentaires sur la Russie et la guerre, ainsi que ses commentaires sur Israël, ont suscité des critiques.

Partageant l’article avec le Berliner Zeitung dimanche, la star a déclaré qu’il avait été publié “dans le contexte de la campagne de diffamation scandaleuse et méprisable du LOBBY ISRAÉLIEN pour me dénoncer comme ANTISÉMITE, CE QUE JE NE SUIS PAS, N’AI JAMAIS ÉTÉ et JAMAIS SERA.

“Contre [the] toile de fond d’eux essayant de me faire taire parce que je prête ma voix au combat de soixante-quinze ans pour l’égalité des droits de l’homme pour tous mes frères et sœurs en Palestine/Israël, quelle que soit leur origine ethnique, leur religion ou leur nationalité.”

Lundi, l’épouse de Gilmour, Polly Samson – une parolière qui a aidé à écrire plusieurs chansons de Pink Floyd pour leur album de 1994 The Division Bell – l’a critiqué sur Twitter, l’accusant d’être « antisémite » et d’« apologiste de Poutine », entre autres allégations.

Gilmour, qui a une belle-fille et des petits-enfants ukrainiens, a retweeté et aimé son message, ajoutant : “Chaque mot est manifestement vrai.”

Une déclaration en réponse a ensuite été partagée par le compte Twitter officiel de Waters, disant: “Roger Waters est au courant des commentaires incendiaires et extrêmement inexacts faits à son sujet sur Twitter par Polly Samson qu’il réfute entièrement. Il prend actuellement des conseils quant à sa position .”

Dans une interview avec The Daily Telegraph publiée mercredi, Waters a révélé qu’il avait réenregistré une nouvelle version de The Dark Side Of The Moon, l’album phare du groupe en 1973, sans aucune implication de ses anciens camarades.

S’adressant au Telegraph à propos de sa prochaine sortie en vinyle de l’album, Waters a déclaré qu’il n’avait “aucune idée” de la façon de contourner les problèmes de droit d’auteur et qu’il l’avait refait “parce que trop peu de gens savaient de quoi il s’agissait”.

Il a également parlé de son point de vue sur la guerre en Ukraine, affirmant qu’il serait “f ****** insensé” de croire que l’invasion de la Russie n’a pas été provoquée.

Il a également déclaré: “L’Ukraine … est un pays profondément divisé. En fait, ce n’est pas vraiment un pays du tout, il n’existe que depuis Khrouchtchev, 1956. C’est donc une sorte d’expérience vague et inégale.”

Sky News a contacté les représentants de Waters et Gilmour pour commentaires.