La star de Pink Floyd, Roger Waters, dit qu’il s’opposait au «fascisme» lorsqu’il portait un uniforme d’inspiration nazie | Actualités Ents & Arts

La star de Pink Floyd, Roger Waters, a déclaré qu’il s’opposait au « fascisme, à l’injustice et au sectarisme » lorsqu’il a pris la pose en tirant avec une mitrailleuse factice tout en portant un uniforme d’inspiration nazie lors d’un concert à Berlin.

La police allemande a ouvert une enquête après que le musicien britannique a été filmé portant un long manteau noir et un brassard rouge – avec des marteaux croisés au lieu de croix gammées – alors qu’il faisait semblant de tirer avec la fausse arme lors d’un sketch entre les chansons.

L’Allemagne a des règles strictes contre l’utilisation d’images nazies – passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison – bien que ses lois autorisent des exceptions pour des raisons artistiques ou éducatives.

Des clips vidéo et des photos du spectacle, à la Mercedes-Benz Arena de la capitale allemande le 17 mai, ont suscité l’indignation.

Une autre image du concert montre le nom de la victime de l’Holocauste Anne Frank en grosses lettres en toile de fond.

Dans un rapport, Des eaux a déclaré que la représentation avait « attiré des attaques de mauvaise foi de la part de ceux qui veulent me salir et me faire taire parce qu’ils ne sont pas d’accord avec mes opinions politiques et mes principes moraux ».

« Les éléments de ma performance qui ont été remis en question sont très clairement une déclaration d’opposition au fascisme, à l’injustice et au sectarisme sous toutes ses formes », a-t-il ajouté.

« Les tentatives de dépeindre ces éléments comme autre chose sont malhonnêtes et politiquement motivées. »

Water a déclaré que la représentation d’un « démagogue fasciste déséquilibré est une caractéristique de mes émissions depuis The Wall de Pink Floyd en 1980 ».

Il a ajouté: « J’ai passé toute ma vie à dénoncer l’autoritarisme et l’oppression partout où je les vois.

« Quand j’étais enfant après la guerre, le nom d’Anne Frank était souvent prononcé dans notre maison, elle est devenue un rappel permanent de ce qui se passe lorsque le fascisme n’est pas maîtrisé.

« Mes parents ont combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père en payant le prix ultime.

« Quelles que soient les conséquences des attaques contre moi, je continuerai à condamner l’injustice et tous ceux qui la commettent. »