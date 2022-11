La star de Phone Bhoot, Siddhant Chaturvedi, s’ouvre ENFIN sur les rumeurs de rencontres avec Navya Naveli Nanda; dit: “Je le souhaite …”

Siddhant Chaturvedi fait la promotion de son prochain film, Téléphone Bhootavec Katrina Kaif et Ishaan Khatter à l’extérieur de la ville. Siddhant est lié à Amitabh Bachchanla petite-fille de Navya Naveli Nanda. Depuis longtemps, Siddhant et Navya font parler d’eux. Les rumeurs selon lesquelles ils se fréquenteraient ont beaucoup circulé. Ni Siddhant Chaturvedi ni Navya Naveli Nanda n’ont jamais abordé leurs rumeurs de rencontres qui ont simplement fonctionné comme de l’huile sur le feu.

Siddhant Chaturvedi sort avec Navya Naveli Nanda ?

Siddhant Chaturvedi est devenu célèbre avec Gully Boy de Zoya Akhtar. Le film mettait en vedette Siddhant dans le rôle de MC Sher aux côtés de Ranveer Singh et Alia Bhatt. Depuis que Siddhant est devenu un nom familier. Il y a quelques mois, le nom de Siddhant a été lié à la fille de Shweta Bachchan, Navya Naveli Nanda. Les images de leur poignée Instagram avec un paysage presque similaire ont ajouté aux spéculations. Leurs rumeurs de rencontres se sont déchaînées dans Entertainment News. Mais sortent-ils vraiment ensemble ? Siddhant a enfin répondu.

Siddhant répond aux rumeurs de rencontres avec Navya

Lors d’une récente interaction avec les médias lors de la promotion de Phone Bhoot, rapporte Indian Express, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter ont été interrogés sur une rumeur à leur sujet qu’ils souhaitaient être vraie. “Que je sors avec quelqu’un. J’aimerais que ce soit vrai”, a déclaré Siddhant à Goodtimes, a rapporté le portail de divertissement.

Messages de Siddhant Chaturvedi-Navya Naveli

Il y a eu plusieurs cas qui ont ajouté à la spéculation sur les rumeurs de rencontres entre Navya et Siddhant. Il y avait un article sur les nouilles qui a particulièrement attiré l’attention. Navya avait posté une photo de nouilles et Siddhant a posté une vidéo de selfie la sous-titrant, “Ses nouilles”, les fans ont commenté son message en demandant s’il posait des questions sur Navya.

Côté travail, Phone Bhoot de Siddhant avec Katrina Kaif et Ishaan Khatter sort demain 4 novembre. Il a également Kho Gaye Hum Kahan avec Ananya Panday. En revanche, Navya Naveli Nanda ne s’intéresse pas à l’industrie cinématographique et s’intéresse aux causes sociales. Elle est entrepreneuse.