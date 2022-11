La star de Phone Bhoot, Siddhant Chaturvedi, brise le silence sur les rumeurs de rencontres avec Navya Naveli Nanda

L’acteur de Phone Bhoot Siddhant Chaturvedi, qui fait la une des journaux depuis qu’il est entré dans l’industrie cinématographique, a parlé de ses rumeurs de rencontres avec Navya Naveli Nanda dans sa récente interview. Ils ont été aperçus ensemble à la soirée Diwali de Manish Malhotra il y a quelques jours.

En parlant à GoodTimes, Siddhant a évoqué les rumeurs et a déclaré: «Que je sors avec quelqu’un. J’aimerais que ce soit vrai. Ishaan était également présent à cette interview, il a ajouté qu’il souhaitait que les rapports de son réseau soient également vrais.





Pour les non-initiés, la petite-fille de Siddhant Chaturvedi et Amitabh Bachchan, Navya Naveli, serait en couple. Cependant, tous deux ont gardé un silence digne et n’en ont jamais parlé en public. Récemment, l’acteur de Phone Bhoot a été aperçu en train d’assister à la soirée Diwali du célèbre designer Manish Malhotra.

La soirée étoilée a réuni plusieurs artistes notables de l’industrie. Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan, Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Ananya Panday et Aditya Roy Kapur étaient parmi les participants. Dans une vidéo d’Instant Bollywood, l’acteur de Gehraiyaan a été aperçu en train de se précipiter vers la salle, et paps lui a conseillé de tenir un moment pour se faire cliquer. L’un des pap lui a demandé d’attendre et a dit: “Navya ji aa rahi hai, rukiye.” Pendant un moment, Chaturvedi a été surpris et a continué à marcher vers le lieu. Eh bien, il a rougi après avoir entendu le nom de Jr Nanda.

Voyez-le par vous-même







En juin, Siddhant a laissé tomber un court clip dans lequel un membre d’équipage a été vu en train de lui faire porter une chaîne. Mais ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est sa légende. En plus de partager le clip, Siddhant a écrit : “Ses nouilles”. Les internautes se sont rapidement rendus dans la section des commentaires et ont souligné le lien de son clip avec la publication Instagram de Navya.

LIRE : Siddhant Chaturvedi confirme sa relation avec Navya Naveli Nanda dans le dernier post Instagram ?

Fille de Shweta Bachchan Nanda et Nikhil Nanda, Navya profitait de ses vacances au Japon, avant que l’acteur de Gehraiyaan ne partage son clip, Navya avait partagé une photo sur son compte Instagram dans laquelle on la voit debout devant des centaines de Noodle cups. Elle avait légendé sa photo, “fait des nouilles aujourd’hui”.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Siddhant sera ensuite vu dans la comédie d’horreur Phone Booth avec Katrina Kaif et Ishaan Khatter. Le film Excel Entertainment devrait sortir le 4 novembre. Il a également Kho Gaye Hum Kahan, soutenu par la même maison de production, dans sa cagnotte dans laquelle il joue aux côtés d’Ananya Panday et Adarsh ​​Gourav.