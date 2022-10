La star de Phone Bhoot, Katrina Kaif, révèle le surnom qu’elle a reçu de sa belle-famille

Katrina Kaif et Vicky Kaushal, qui se sont mariées en décembre dernier, font partie des couples les plus populaires de Bollywood. L’actrice a un joli surnom chez sa belle-famille. Elle a dit: “Mes beaux-parents m’appellent Kitto avec amour.” L’actrice vient sur The Kapil Sharma Show avec ses co-acteurs Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter pour promouvoir leur film Phone Bhoot.

Katrina, qui est devenue célèbre avec Maine Pyaar Kyun Kiya ? et Namastey London, ont également reçu de bonnes réponses pour son travail à New York et Raajneeti. L’actrice va pour la première fois faire partie d’un genre de comédie d’horreur. Le film est réalisé par Gurmmeet Singh de Mirzapur-fame et produit par l’acteur-cinéaste Farhan Akhtar et Excel Entertainment de Ritesh Sidhwani. C’est l’histoire d’une boutique où tous les problèmes, même ceux liés aux fantômes, sont réglés.

Dans l’émission de téléréalité basée sur la comédie, elle parle de sa vie après le mariage et lorsque l’animateur lui parle du nom que lui a donné sa mère, elle révèle comment elle a également un nom unique chez son mari. Le Kapil Sharma Show est diffusé sur Sony Entertainment Television.

Hier, Kaif a posté une vidéo humoristique sur Instagram dans laquelle on peut la voir effrayer Vicky Kaushal avec une réplique du film. Il est montré dans la vidéo en train de dormir profondément avant que Katrina ne joue l’audio, à quel point il se réveille terrifié.

Rappelant son expérience de tournage du film, Katrina a déclaré à DNA : “L’expérience était aussi amusante que vous pouvez le voir dans la bande-annonce. C’est une bonne représentation du genre d’atmosphère qui régnait sur les plateaux. Un scénario comme celui-là, un film comme ça, le monde – le genre du film, ça vous fait rire et sourire par nature. Vous savez, l’écriture était fantastique, le caractère de chacun était si bien défini que cela nous a donné des baromètres clairs pour notre chambre et où nous devions jouer en faisant de la comédie, et puis il ne s’agissait que de créer la bonne atmosphère, la bonne ambiance, d’improviser sur les plateaux, nous avons un réalisateur fantastique avec nous Gurmeet (Gurmmeet Singh).Phone Bhoot sortira en salles le 4 novembre.