La star de Phone Bhoot, Katrina Kaif, fait peur à son mari Vicky Kaushal avec un «réveil amoureux biwi ka»

Katrina Kaif, qui jouera dans le film Phone Bhoot, a posté une vidéo humoristique sur Instagram dans laquelle on peut la voir effrayer Vicky Kaushal avec une réplique du film. Il est montré dans la vidéo en train de dormir profondément avant que Katrina ne joue l’audio, à quel point il se réveille terrifié.

Rappelant son expérience de tournage du film, Katrina a déclaré à DNA : “L’expérience était aussi amusante que vous pouvez le voir dans la bande-annonce. C’est une bonne représentation du genre d’atmosphère qui régnait sur les plateaux. Un scénario comme celui-là, un film comme ça, le monde – le genre du film, ça vous fait rire et sourire par nature. Vous savez, l’écriture était fantastique, le caractère de chacun était si bien défini que cela nous a donné des baromètres clairs pour notre chambre et où nous devions jouer en faisant de la comédie, puis il s’agissait simplement de créer la bonne atmosphère, la bonne ambiance, d’improviser sur les plateaux, nous avons un réalisateur fantastique avec nous Gurmeet (Gurmmeet Singh). Il a réalisé Mirzapur. Il a ce bon sens, il connaît le bon équilibre, où tracer la ligne que vous connaissez, essayant de garder un contrôle court dessus parce que vous ne pouvez pas laisser les choses traîner en comédie. Vous voulez les bons rythmes, sachez quand le frapper, sachez quand en laisser un pour le frapper, donc je pense que nous avions la combinaison de tout ce que nous pouvions vouloir mettre en place, espérons-le, un très bon film de comédie agréable. ”

Phone Bhoot sort en salles le 4 novembre. Réalisé par Gurmmeet Singh et écrit par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath, la comédie d’horreur est produite par Excel Entertainment, dirigée par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar.