La star de Phone Bhoot, Ishaan Khatter, révèle pourquoi il a été sélectif dans le choix de ses films

Ishaan Khatter a fait ses débuts d’acteur avec deux films, le drame émotionnel Beyond the Clouds et le long métrage romantique Dhadak, en 2018 et a ensuite été vu dans la comédie policière Khali Peeli en 2020. Son prochain film Phone Bhoot, une comédie d’horreur avec Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi, devrait sortir en salles dans le monde entier le 4 novembre.

Lors d’une conversation exclusive avec DNA India, nous avons demandé à l’acteur pourquoi il avait été sélectif dans le choix de ses projets puisqu’il n’a été vu que dans trois films et la série Web Un garçon convenable au cours des cinq dernières années. Ishaan a déclaré: “Eh bien, j’ai commencé à travailler en 2017, les deux films sont sortis en 2018, puis Covid est arrivé également. Nous avons commencé à tourner ce film il y a 2 ans, mais je ne l’écarterais pas, j’ai été sélectif. Je pense que je me découvrais aussi, en tant qu’interprète comme le public l’était. J’ai une tâche très difficile pour moi, j’ai un niveau élevé que je me suis fixé et je veux continuer à me dépasser et à grandir en tant qu’acteur.

L’acteur a poursuivi : “Au départ, bien sûr, j’étais un peu submergé par l’afflux d’offres et de films, alors j’ai pensé que je devais vraiment me calmer pour ne pas me laisser emporter et prendre tout ce qui me tombait sous la main. Je sens certainement que je me donne une part de tout ce que je fais, donc je veux choisir des choses qui me redonnent les valeurs que je veux porter pour le reste de ma vie.”





Ishaan a ajouté qu’il voulait se mettre au défi en tant qu’acteur lorsqu’il a pris Phone Bhoot en ajoutant: “Alors, parfois, bien sûr, vous voulez choisir des films divertissants comme ce film l’a équilibré pour moi, j’ai fait beaucoup de personnages dramatiques intenses et j’étais comme vous savez ce que je n’ai pas fait de comédie, ce serait donc un défi pour moi en tant qu’acteur, donc je veux me pousser dans cet espace et voir ce qui en ressort.

“J’étais très heureux de prendre Phonebooth au bon moment, puis j’ai eu un drame de guerre d’époque juste après, ce qui m’a aidé à me jeter complètement dans un espace différent. J’adore ça, je vis pour ça. J’essaie maintenant créer les opportunités que je veux pour moi-même, et j’apprends et je grandis, et je veux vraiment faire beaucoup plus de travail”, a conclu l’acteur.

Après Phone Bhoot, l’acteur sera vu dans le drame de guerre Pippa basé sur la guerre indo-pakistanaise de 1971. Mrunal Thakur, Priyanshu Painyuli et la mère d’Alia Bhatt, Soni Razdan, figurent également dans le film. Le teaser du film a été lancé le jour de l’Indépendance, c’est-à-dire le 15 août avec une date de sortie fixée au 2 décembre, bien qu’Ishaan déclare que Pippa a maintenant été reportée.