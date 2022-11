La star de Pearl de Hollyoaks est déjà apparue sur un feuilleton rival – c’est là que vous la reconnaissez

La star de HOLLYOAKS, Dawn Hope, joue la vibrante et stylée Pearl – mais sur quel autre feuilleton a-t-elle été ?

L’actrice, 62 ans, a rejoint le feuilleton à succès de Channel 4 Hollyoaks en septembre 2021.

Dawn a rejoint le feuilleton Channel 4 en tant que Pearl l’année dernière[/caption]

Elle incarne Pearl Anderson, la meilleure amie de la défunte épouse de Walter Deveraux, Gloria.

Lorsque Dawn s’est jointe, elle a déclaré : « Je suis absolument ravie de présenter Pearl, qui aime s’amuser, avec son énergie vibrante et élégante, alors que je rejoins l’équipe chaleureuse et accueillante de Hollyoaks.

Mais les fans de savon aux yeux d’aigle se souviendront de son rôle dans Coronation Street.

En 2012, Dawn a joué Alison Soames dans le feuilleton ITV, la mère de la partenaire violente de Tyrone Dobb, Kirsty.

Kirsty (Natalie Gumede) était l’ex-petite amie violente de Tyrone Dobbs (Alan Halsall).

Le mécanicien a découvert qu’elle était morte d’un anévrisme et a été retrouvée morte dans son appartement.

Le personnage de Dawn, Alison, a été abusé par son mari Edwin Soames et il a également abusé de Kirsty.

Quand Alison a quitté son mari violent, elle est allée vivre dans un refuge et est finalement allée vivre avec Tyrone, Kirsty et leur fille Ruby.

Kirsty a continué à frapper Tyrone et il s’est retrouvé à tort en prison pour violence conjugale.

Mais Alison a convaincu Kirsty de dire la vérité à la police.

Alison a quitté la rue en 2017.

Dawn a également joué dans la production de Follies du National Theatre et dans une production scénique de Little Shop of Horrors.

Elle a également joué Jenny dans la populaire sitcom britannique Waiting For God entre 1990 et 1994.





Pendant ce temps, les fans de Hollyoaks espèrent qu’il y a de l’amour dans l’air pour Walter et Pearl.

Dawn a déclaré à Inside Soap : “C’est quand vous ravivez une amitié que vous commencez à voir les similitudes.

“Ensuite, vous commencez à regarder les gens d’une certaine manière… mais ils sont conscients de la mémoire de sa défunte épouse Gloria, donc ils ne se précipiteront pas.

«Je pense que Pearl est une femme avec un plan, cependant. Quand l’occasion se présente, elle la saisit et court avec !

Dawn jouait Alison Soames dans Coronation Street de 2012 à 2017[/caption] TVI

Dawn a joué la mère de la partenaire abusive de Tyrone Dobb, Kirsty, dans le feuilleton ITV[/caption]