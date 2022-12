La star de Pathaan, Shah Rukh Khan, révèle la vraie raison de sa pause d’acteur et ce n’est pas lié aux échecs du film

Après une longue pause de près de quatre ans, Shah Rukh Khan se prépare à rebondir avec sa série de films à venir tels que Pathaan, Dunki et Jawan. Alors que Pathaan approche de sa sortie en salles, Dunki et Jawan sont encore en phase de tournage. La superstar était en Arabie saoudite pour le tournage de Dunki et tout en parlant de son expérience de tournage au Festival international du film de la mer Rouge, SRK a révélé la véritable raison de son interruption d’acteur et cela n’est pas lié à ses échecs cinématographiques.

Alors que le roi Khan s’asseyait à Djeddah à la veille de la deuxième édition du festival, Shah Rukh Khan parlait de revenir au cinéma après une longue pause. Il a dit que sa pause avait été déclenchée par son désir d’être plus disponible pour ses enfants et, avec ses deux aînés à l’université en Amérique, son programme de tournage constant l’empêchait de tout laisser tomber et de leur rendre visite.

Parlant de sa fille Suhana Khan transférée du Royaume-Uni à New York et attendant qu’elle l’appelle pendant huit mois, Shah Rukh a déclaré à Deadline : “Elle ne m’a jamais appelé. Je n’ai signé aucun film et j’ai pensé : ‘Peut-être qu’elle va appelle-moi, peut-être qu’elle m’appellera. Alors, je l’ai appelée un jour et lui ai dit : ‘Ecoute, puis-je commencer à travailler maintenant ?’ et elle a dit : ‘Pourquoi tu ne travailles pas ?’ Et j’ai dit : ‘Je pensais que tu m’appellerais et que tu te sentirais seule à New York.'”

Peu de temps après le coup de Covid, Shah Rukh a signé son acteur espion Pathaan de Yash Raj Films. Le film marque son premier pas dans le genre action. Il a dit qu’il avait toujours fait des histoires d’amour vraiment douces, des drames sociaux, des méchants, mais personne ne le castait pour des films d’action. Depuis qu’il a 57 ans maintenant, la superstar pensait que pendant les 10 prochaines années, il allait faire des films d’action. Il a également ajouté qu’il avait toujours voulu des films de type Mission Impossible, qui auraient une action exagérée.

Shah Rukh a également parlé de l’émergence des plates-formes OTT et de la façon dont les gens se sont habitués à regarder des films sur leurs appareils portables. Il a déclaré que bien qu’il y ait eu un changement dans la nature du public pour regarder différents types de films et de séries sur les plateformes de streaming, il y aurait toujours une place pour les films diffusés dans les cinémas. Mais il a insisté pour que le public s’abstienne de regarder des films sur les téléphones, “Ils sont trop petits.”