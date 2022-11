La star de Pathaan, Shah Rukh Khan, partage une précieuse leçon de vie avec des jeunes et cela vous donnera la chair de poule

Quand il parle, vous l’écoutez de tout votre cœur. Shah Rukh Khan est de retour pour donner une leçon de vie de la manière la plus spirituelle et la plus honnête possible. Lors de sa récente interaction, King Khan a été invité à donner un conseil à tous les jeunes, y compris ses enfants. Shah Rukh l’a rendu dans son style et a déclaré que les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas là pour suivre nos conseils, mais même s’ils en ont encore besoin, il a déclaré que dans la vie, chaque fois que vous rencontrez des difficultés, “gardez un cœur honnête et doux”. Cette déclaration de l’acteur Pathaan vous donnera la chair de poule et comment.