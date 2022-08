La star de Pathaan, Shah Rukh Khan, montre ses mouvements de danse incroyables sur la chanson Na Ja ; la vidéo devient VIRALE [Watch]

Shah Rukh Khan est l’une des meilleures danses que nous ayons dans l’industrie. Nous avons vu ses mouvements de danse incroyables sur grand écran, mais récemment, une vidéo de la star de Pathaan a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle il danse sur la célèbre chanson Na Ja de Pav Dharia. Un fan club s’est rendu sur Twitter pour partager la vidéo et maintenant, elle est devenue virale. Le fan a tweeté : “DOIT REGARDER… KING KHAN @iamsrk Dancing Video rend votre vendredi plus parfait.”

Eh bien, on ne sait pas s’il s’agit d’une vidéo récente ou d’un retour en arrière, mais c’est sûrement un régal pour tous les fans de Shah Rukh Khan car l’acteur a dansé son cœur. Un fan a tweeté : “Il est si gracieux et mignon dansant. Même comme ça, ses mouvements sont parfaits. J’adore le voir si heureux, à l’aise et libre d’être lui-même. Merci d’avoir posté ça.” Découvrez les autres tweets ci-dessous

Shah Rukh Khan a été occupé par le tournage de son film Dunki qui met également en vedette Taapsee Pannu dans le rôle principal. Après avoir terminé un programme à Londres, la superstar est revenue à Mumbai récemment et a surpris tout le monde.

Au cours des derniers mois, SRK cachait son visage aux paparazzi. Cependant, récemment, lorsqu’il a été repéré à l’aéroport, les papas ont obtenu des images claires de la superstar. Regardez la vidéo ci-dessous

Outre Dunki, Shah Rukh Khan a aligné Pathaan et Jawan. Pathaan devrait sortir le 25 janvier 2023. Jawan sortira sur les grands écrans en juin 2023 et Dunki devrait sortir à Noël 2023.