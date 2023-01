La star de Pathaan, Shah Rukh Khan, a la réponse parfaite au commentaire d’un internaute, “lelo de la retraite, le désastre de Pathan déjà”

Shah Rukh Khan a tout le swag et l’esprit, et il l’a prouvé maintes et maintes fois. La superstar vient d’avoir une conversation rapide avec ses fans et ses abonnés sur Twitter et il a répondu avec plaisir à toutes les questions qui lui ont été posées sur son compte de réseau social. Mais une réponse de la superstar a attiré l’attention de tout le monde et c’est qu’un utilisateur de sa session de questions-réponses AskSrk lui a dit de prendre sa retraite car Pathaan est déjà un flop. Le roi du swag a eu la réponse parfaite à cela et a écrit : « Beta Badhon se aise baat nahi karte ».

Bêta badhon se aise baat nahi karte !! https://t.co/G5xPYBdUCK Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Pathaan de Shah Rukh Khan est le film le plus attendu et il est revendiqué par beaucoup comme un film de retour de Bollywood. Depuis un certain temps maintenant, Bollywood a du mal à faire son retour par rapport à l’industrie du sud qui réserve jour après jour à chaque sortie.

Voici quelques moments épiques d’AskSRK

Ab toh beta biwiyaan salut réponse dengi tujhe!!! https://t.co/CP881YW0Iu Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Pyaar Beshumaar kamata hoon .har din https://t.co/pdsbvG8GAU Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Oh Dieu, ces gens sont vraiment profonds. Quel est le but de la vie ? Quel est le but de quoi que ce soit..? Désolé, je ne suis pas un penseur si profond. https://t.co/qC56YAp2k0 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Shah Rukh Khan est devenu franc avec ses fans et ses partisans et a de nouveau montré son charme et a fait retomber ses fans amoureux de lui. Comme on dit une fois, un fan de SRK sera toujours son fan. Pathaan sortira le 25 janvier avec Deepika Padukone et John Abraham dans des rôles importants. La bande-annonce du film sortira le 10 janvier et les fans attendent avec impatience le jour J.