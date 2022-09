La star de Pathaan, Deepika Padukone, s’est précipitée vers Breach Candy après s’être plainte de “malaise”

L’actrice de Bollywood Deepika Padukone a été hospitalisée après s’être plainte de malaise lundi soir. Selon les médias, Deepika a été confrontée à une situation “difficile”, mais elle va mieux maintenant.

Selon le célèbre photographe Viral Bhayani, Deepika a dû subir plusieurs tests. Cependant, aucune déclaration officielle n’est venue du côté de l’actrice. Le message de Viral Bhayani se lit comme suit: «Selon plusieurs reportages, # DeepikaPadukone a été admis à l’hôpital Breach Candy la nuit dernière. Elle a dû subir plusieurs tests et, selon certaines maisons de presse, elle se sent bien. En attente d’un communiqué officiel pour connaître la véritable vérité. Nous pour un prompt rétablissement. Éviter le stress.”





Pendant ce temps, peu de temps après la bande-annonce théâtrale de Brahmastra, plusieurs théories de fans et spéculations ont commencé à inonder les médias sociaux. Récemment, il a été rapporté que Deepika Padukone jouera le personnage de Parvati dans le deuxième volet, et qu’elle rejoindra Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Cependant, le réalisateur Ayan Mukerji a maintenant rompu le silence sur l’implication de Deepika. Tout en parlant de Mirchi Plus, Ayan Mukerji a déclaré que bien que “c’est une bonne suggestion”, il n’y a pas de tels plans jusqu’à présent. “Je ne sais rien à ce sujet, la partie 2 peut-être. C’est une bonne suggestion pour la partie 2… peut-être que vous les verrez alors.”

Selon des sources, Brahmastra 2 sera composé d’environ deux personnages principaux – MahaDev et Parvati. “Les réalisateurs ont enfermé Deepika Padukone pour jouer le personnage de Parvati. En fait, Deepika fera également une apparition vers la fin de Brahmastra, ce qui finira par amener le film dans la deuxième partie”, a révélé une source à Pinkvilla.

Le producteur Karan Johar a partagé une bobine dans laquelle Ayan explique l’histoire d’Astras, les différents Astras et l’importance de Brahmastra. Dans la vidéo, Ayan a expliqué que leur film parcourt des siècles et qu’il tourne autour d’un groupe de protecteurs, qui se portent garants de la protection d’Astras. Mukerji a en outre révélé les différents Astras puissants comme Agniastra, Pavanastra, Nandiastra, Jalastra, Vanarastra, et surtout, la force la plus puissante Brahmastra.

Ayan a déclaré que leur film plonge de manière transparente dans la narration moderne avec le personnage de Shiva (Ranbir Kapoor), qui est lui-même Agniastra. Dans la vidéo, il a déclaré que la fusion de la mythologie indienne avec la narration moderne est unique et divertissante en même temps.