La star de Pathaan, Deepika Padukone, lance la marque de soins personnels 82°E

Deepika Padukone lance aujourd’hui sa marque de soins personnels, 82°E. Pionnière du bien-être mental, physique et émotionnel, sa marque proposera des produits haut de gamme et performants qui feront de la pratique des soins personnels une partie simple, efficace et agréable de la vie quotidienne.

Prononcé Eighty-Two East, le nom de la marque s’inspire du méridien qui traverse longitudinalement l’Inde et définit l’heure standard du pays. 82°E reflète le parcours et l’expérience de Deepika Padukone en tant que femme moderne enracinée en Inde mais globale dans sa vision.

La marque sera lancée avec les soins de la peau comme catégorie inaugurale ce mois-ci. Les produits de soin de la peau de 82°E sont formulés par des experts internes, et chaque produit combine un ingrédient indien avec un composé scientifique dans une formule puissante. Les produits 82°E ont été soigneusement conçus pour faire du soin de la peau un rituel délicieux.

S’adressant aux médias sociaux, elle a partagé : “Il y a deux ans, nous avons décidé de créer une marque de soins personnels moderne née en Inde, pour le monde. Prononcée quatre-vingt-deux est, notre marque s’inspire du méridien standard qui traverse longitudinalement L’Inde et façonne notre relation avec le reste du monde. Chez @82e.official , nous avons pour mission de faire de la pratique des soins personnels une partie simple, joyeuse et efficace de votre quotidien. Et tandis que ce voyage de découverte et d’apprentissage a été le mien jusqu’à présent, je suis ravi de le partager enfin avec vous tous. Avec Love & Gratitude, Deepika Padukone Co-Founder, 82°E”

Voici la vidéo d’annonce





Deepika Padukone, co-fondatrice, 82°E, déclare : « Où que je sois dans le monde, pratiquer régulièrement des actes simples de soins personnels m’aide à garder les pieds sur terre et me permet de me sentir le plus centré possible. Avec 82°E, j’espère nous inspirer tous à nous connecter avec notre moi le plus vrai et le plus authentique grâce à des pratiques de soins personnels cohérentes et humbles. La première étape dans cette direction est notre gamme de produits de soins de la peau qui ont été rigoureusement sélectionnés, soigneusement conçus et testés cliniquement afin que vous puissiez créer des rituels quotidiens simples, joyeux et efficaces pour prendre soin de la santé de votre peau.

LIS: Pathaan: Shah Rukh Khan – La chimie de Deepika Padukone est “sans précédent”, déclare le réalisateur Siddharth Anand

Côté travail, Deepika sera bientôt vue avec Shah Rukh Khan dans le très attendu actioner Pathaan. Le réalisateur Siddharth Anand sortira en salles le 25 janvier 2023.