La star de “Partridge Family”, Danny Bonaduce, parle de sa mystérieuse maladie : “J’espérais un diagnostic”

Danny Bonaduce parle de sa mystérieuse maladie.

En mai, l’ancien enfant star de “Partridge Family” a partagé un post sur Facebook rédigé par sa sœur Celia Bonaduce, qui a annoncé que l’acteur s’occupait d’un problème de santé.

Lundi, l’homme de 62 ans a partagé plus d’informations sur son parcours de santé en cours. Il a dit à “Good Morning America” ​​que tout a commencé en avril lorsque sa femme Amy a remarqué pour la première fois que son discours semblait faux. Ses symptômes se sont aggravés.

“Je ne pouvais pas marcher du tout”, se souvient Bonaduce. “Je ne pouvais rien faire de tel. Elle avait l’air vraiment nerveuse. Et elle a dit : ‘Tu ne dis pas de mots, tu ne parles pas anglais’, ce qui est bien sûr absurde pour moi.”

“Nous appelons une ambulance et [it] m’a emmené à l’hôpital où je suis resté les cinq premiers jours et dont je ne m’en souviens que très peu”, a-t-il déclaré.

Déterminé à découvrir ce qui n’allait pas, Bonaduce a pris un congé médical de son émission de radio basée à Seattle. Selon le point de vente, il a été hospitalisé et testé, mais les médecins n’ont jamais obtenu de réponses concluantes. Bonaduce a déclaré qu’ils avaient exclu un accident vasculaire cérébral.

“Je ne pouvais pas marcher”, a-t-il déclaré. “Je n’arrivais pas à garder mon équilibre. J’étais très mal articulé. J’avais peur de tout. J’avais peur de mes escaliers pour l’amour de Dieu – j’espérais un diagnostic mais je n’en ai pas eu.”

Le point de vente a partagé que Bonaduce était retourné au travail après deux mois. Il participe à “The Danny Bonaduce & Sarah Morning Show” sur la station de radio de Seattle KZOK depuis 2011. Il espère maintenant que son expérience encouragera les autres à se soucier de leur santé.

“Rien ne disait que cela allait arriver”, a-t-il averti. “Prenez le temps de considérer votre santé et ce que vous faites. Faites attention.”

Dimanche, Bonaduce s’est rendu sur les réseaux sociaux et a annoncé qu’il serait de retour à la radio lundi.

“J’ai hâte”, a-t-il légendé une photo de lui au micro. “Mon cerveau est encore un peu flou, mais cela ne m’a jamais arrêté, ni les gens qui m’embauchent.”

Fin mai, Bonaduce a écrit sur les réseaux sociaux que ses symptômes s’amélioraient.

Bonaduce est devenu célèbre en tant que sage Danny Partridge dans “The Partridge Family”, diffusé de 1970 à 1974. La série, qui racontait les aventures humoristiques d’une famille de musiciens, mettait en vedette Shirley Jones, David Cassidy et Susan Dey.

Suite au succès de l’émission, Bonaduce a lutté contre la toxicomanie. Il est maintenant sobre.

En 2017, il a écrit sur Cassidy, décédée cette année-là à 67 ans d’une défaillance organique liée à l’alcoolisme.

“David Cassidy était un dieu pour moi”, a partagé Bonaduce dans une colonne pour The Hollywood Reporter à propos de sa défunte co-star. “Nous n’étions pas proches quand nous avons fait ‘The Partridge Family’ – j’avais 10 ans, il en avait 20 – mais pour moi, il était comme Elvis Presley, jusqu’à la combinaison et les arènes remplies de fans.”

Selon Bonaduce, Cassidy l’a contacté 20 ans plus tard et lui a proposé de l’aider lorsqu’il était aux prises avec une dépendance. Il a expliqué que Cassidy l’avait invité à partir en tournée sous la clause “pas de drogue, pas d’alcool, pas de tabac et pas de femmes”. Cassidy a insisté sur le fait que les choses iraient mieux.

“Ils m’ont offert plus d’argent que je n’en avais jamais vu de ma vie : 75 000 $ par an”, se souvient Bonaduce. “David m’a dit que la tournée me donnerait une carrière, et c’est ce qu’il a fait.”

“En ce qui concerne sa propre carrière, cependant, David s’est fait voler”, a expliqué Bonaduce. “Quand il a décidé qu’il ne voulait plus être Keith Partridge, il a quitté” The Partridge Family “. Il voulait partir en tournée et être une vraie star du rock ‘n’ roll. Mais la route qu’il a choisie après le spectacle n’est pas allée aussi loin. Il est devenu la chanson thème de “Partridge Family”, il est devenu le le fait de ressembler à David Cassidy, avec le même millier de fans qui viennent à chaque concert.”

“Il n’a jamais eu la vie qu’il voulait”, a poursuivi Bonaduce. “C’était vraiment une tragédie. J’étais en Europe quand il est mort, mais j’ai entendu dire qu’il était entouré de sa famille – Shirley Jones, Shaun Cassidy, Patrick Cassidy. Et j’ai entendu ses derniers mots : “Tellement de temps perdu.””

L’Associated Press a contribué à ce rapport.