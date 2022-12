La star de “Parks and Recreation”, Helen Slayton-Hughes, est décédée à l’âge de 92 ans

Helen Slayton-Hughes, ancienne de “Parcs et loisirs”, est décédée jeudi à l’âge de 92 ans, a confirmé Fox News Digital.

Le décès de l’actrice a été annoncé vendredi par sa famille dans un message qu’ils ont partagé sur sa page Facebook officielle.

“Aux amis et fans de notre bien-aimée Helen, Helen est décédée la nuit dernière. Sa douleur est terminée mais son esprit féroce perdure. Merci pour l’amour et le soutien d’elle et de son travail. famille Hughes”, lit-on dans le communiqué.

Dans la publication Facebook, la famille Hughes a partagé une compilation vidéo de photos de la vie et de la carrière de Slayton-Hughes et de citations.

AMY POEHLER RÉFLÉCHIT AU 10 ANNIVERSAIRE DE ” PARCS ET LOISIRS ” : ” JE SUIS VRAIMENT DÉBORDÉE “

“J’adore faire du théâtre mais je suis toujours embauché pour faire de la comédie”, lit-on dans une citation du regretté interprète.

Dans le clip, la famille a inclus un message qui disait : “À notre bien-aimée Helen… tu nous as toujours fait rire. Merci pour l’amour et les rires. Tu nous a tous inspirés en vivant ton rêve jusqu’à la fin. Repose-toi maintenant, notre douce Helen . Nous savons que les rires continueront où que vous soyez.”

La vidéo se terminait par une citation de Slayton-Hughes qui disait : “L’univers se prépare pour un grand projet : préparer mon départ.”

Slayton-Hughes a joué la sténographe judiciaire Ethel Beavers lors des saisons trois à cinq de la sitcom à succès NBC en milieu de travail de 2011 à 2015. “Parks and Recreation” mettait en vedette Amy Poehler, Rashida Jones, Paul Schneider, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir, Retta et Billy Eichner.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’émission, qui a remporté 14 nominations aux Emmy Awards et une nomination aux Golden Globe, s’est déroulée de 2009 à 2015.

Slayton-Hughes a fait ses débuts au cinéma à l’âge de 50 ans dans la comédie “Mafia on the Bounty” de 1980. L’actrice est également apparue dans une multitude de rôles dans des séries télévisées, notamment “Nash Bridges”, “NYPD Blue”, “Desperate Housewives”, “The West Wing”, “That’s So Raven”, “Pretty Little Liars”, “Brooklyn Nine- Nine”, “Veronica Mars” et “True Blood”, entre autres.

Elle a joué pendant 18 épisodes de la série Web “Burning Love” de 2012-13. Slayton-Hughes a été vu pour la dernière fois dans la comédie Netflix de 2022 “La malédiction de Bridge Hollow”, qui mettait en vedette Marlon Wayans et Kelly Rowland.