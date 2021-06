La star de OnlyFans de Love Island 2021, Shannon Singh, se vante d’avoir des relations sexuelles 8 fois par jour alors qu’elle lève le voile sur sa vie privée sauvage

La star de LOVE Island, Shannon Singh, s’est vantée d’avoir des relations sexuelles huit fois par jour et a déclaré qu’elle « aime les choses brutales ».

Le modèle glamour qui frappe des milliers de dollars de Only Fans a fait les révélations classées X plus tôt cette année.

Shannon Singh de Love Island s’est vanté d’aimer faire l’amour huit fois par jour[/caption]

Shannon, qui vient de Fife, n’a pas hésité lorsqu’on l’a interrogée sur sa vie privée.

Elle a déclaré: «Je suis très active sexuellement, j’ai des relations sexuelles huit fois par jour.

« Pas tous les jours mais j’ai beaucoup de relations sexuelles. Je suis très active sexuellement.

« J’ai fait l’amour le matin hier, puis dans les toilettes, puis l’après-midi.

Le mannequin glamour a raconté sa vie sauvage et a déclaré qu’elle aimait avoir des « relations sexuelles brutales »[/caption]

«J’aime beaucoup le rude et le dur. J’aime bien ça brutal et j’aime un peu le sexe matinal. Je l’aime. »

Singleton Shannon a également déclaré qu’elle avait complètement confiance en son corps et qu’elle n’hésitait pas à se déshabiller.

Apparaissant sur le podcast Who’s Your Daddy, Shannon a ajouté: « J’ai perdu ma virginité assez jeune, j’ai toujours été mature pour mon âge.

«Je regrette de l’avoir perdu si jeune. Mais j’ai été sexuellement active dès mon plus jeune âge.

Shannon est un mannequin glamour et avait un compte Only Fans populaire[/caption]

« J’ai toujours été très confiant.

« Quand j’ai commencé à faire du glamour, mon Instagram était tellement torride. J’avais l’habitude d’avoir des photos seins nus avec un mamelon censuré.

«Je pense que le contenu sexy est stimulant. Je ne fais plus ces photos car j’essaie d’être plus commercial.

«Je n’ai jamais fait de nu, tu as du glamour et tu as du porno.

La beauté écossaise est originaire de Fife[/caption]





« Le glamour est le mannequinat seins nus, tout type de vagin est pour moi une étendue de porno. »

ITV a commencé à annoncer sa liste de stars aujourd’hui avant l’émission de lundi prochain.

Aux côtés de Shannon, l’ingénieur des eaux Jake Cornish, 24 ans, entre également dans la villa, ainsi que la fonctionnaire Sharon Gaffka, 25 ans.