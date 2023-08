La star de « One Tree Hill », Bethany Joy Lenz, dit avoir subi des « abus spirituels » au cours des 10 années qu’elle a passées dans une secte.

La femme de 42 ans a déclaré au magazine People qu’elle avait suivi « beaucoup de thérapies » après s’être éloignée de la secte non identifiée, ce qui, selon elle, chevauchait son temps dans l’émission.

« La récupération est différente pour chacun, en fonction de votre expérience du traumatisme », a-t-elle déclaré dans une interview publiée cette semaine. « J’ai dû partir d’une base de ma compréhension personnelle de Dieu et des expériences que j’avais eues. Et puis il y a eu beaucoup de retour à qui j’étais avant et de souvenir de cela, puis de reconnaître qu’il y avait tellement de choses que j’avais juste fait ‘t sais. »

L’interprète de « Strawberries » est en train d’écrire des mémoires qui, selon elle, ont été « douloureuses » mais utiles.

« Je suis une écrivaine dans l’âme, donc tourner une phrase est facile pour moi. Explorer les souvenirs et vraiment y faire face peut être difficile, mais je le fais », a déclaré l’actrice au magazine. « Il y a beaucoup à dire. »

Lenz a déjà parlé de son passage dans une secte sans entrer dans trop de détails.

Elle a évoqué la possibilité d’écrire sur son expérience lors de son podcast « Drama Queens » avec les anciennes co-vedettes Hilarie Burton Morgan et Sophia Bush le mois dernier.

« J’ai été dans une secte pendant 10 ans. Ce serait une expérience vraiment précieuse sur laquelle écrire, a-t-elle dit. « Et le rétablissement – ​​10 ans de rétablissement après cela. »

Mais elle a dit qu’elle se sentait obligée de « bien faire les choses » si elle devait mettre la plume sur papier à propos de son expérience.

« Et aussi, je ne sais pas ce que je peux dire », a-t-elle ajouté, « parce qu’il y a encore des gens et des choses juridiques en place qui rendent les choses plus compliquées pour le moment. »

Bien qu’elle n’ait pas donné plus de détails sur le podcast, Lenz a partagé une publication sur Instagram en mai, réfléchissant à la façon dont le théologien et prédicateur Tim Keller l’a aidée à traverser une période sombre.

« Cet homme a changé ma vie », a-t-elle écrit après sa mort le 19 mai. « La seule raison pour laquelle je suis encore chrétien aujourd’hui est qu’il y a 10 ans, après de nombreuses années de foi utilisée contre moi comme outil de manipulation, Tim Keller m’a appris à reconstruire ma foi en utilisant la raison et la logique. système de croyances qui engage pleinement mon esprit tout en laissant place à l’émerveillement et au mystère. »

Elle a dit qu’à cause de Keller, elle est plus « confiante et sûre » dans sa foi qu’elle ne l’a jamais été et qu’elle a pu « refaire confiance et tomber amoureuse d’un Jésus que je n’ai jamais connu ».