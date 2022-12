La star de One Show révèle qu’il a dit à Kate Middleton qu’elle était « en forme » dans une erreur royale majeure

Un HÔTE de The One Show a révélé comment il avait fait une gaffe majeure lorsqu’il avait appelé Kate Middleton, elle était “en forme”.

Le présentateur de radio Roman Kemp a parlé de sa rencontre avec la princesse de Galles lors d’une soirée au palais de Buckingham sur Loose Women cette semaine.

Rex

Pennsylvanie

Il a expliqué qu’il avait appelé le royal “fit” dans une erreur majeure[/caption]

Roman, 29 ans, a expliqué qu’il avait commis une énorme erreur lorsqu’il avait accidentellement qualifié le royal de “semblant en forme”.

S’ouvrant sur sa rencontre avec Kate, 40 ans, il a expliqué: «Il y avait une fête au palais de Buckingham, c’était un honneur d’être là.

“Alors que je traversais la pièce, la princesse Catherine a dit:” Oh Roman, tu es superbe “, et j’ai dit:” Oh, tu as l’air vraiment en forme “.”

L’air gêné de son erreur, il a ajouté : “J’étais mortifié, je n’ai jamais dit ça à personne !”

EN SAVOIR PLUS SUR LE KEMP ROMAIN DÉCOUPER Roman Kemp exhorte tout le monde à bannir le mot «F» le plus offensant ce Noël LA CONQUÊTE ROMAINE Roman Kemp approfondira son traumatisme personnel pour le deuxième documentaire de la BBC

Cela vient après qu’il a été révélé que Roman devait animer une suite à son documentaire sur la santé mentale dans lequel il discutait de sa propre bataille contre la dépression sévère.

Intitulée Our Silent Emergency, elle a été diffusée il y a deux ans sur BBC Three et s’est concentrée sur les hommes aux prises avec la maladie.

La suite, qui a pour titre provisoire Roman Kemp : Our School Emergency, reviendra sur le sujet mais traitera uniquement de l’impact sur les jeunes.

Un initié de la télévision a déclaré: «Roman identifie cela comme un domaine très important à explorer dans le cadre plus large de la dépression.

«Dans le cadre de cela, il examinera l’impact de la santé mentale sur les jeunes – y compris les écoliers – qui sont touchés.

“On pense que les problèmes en question commencent souvent dans les toutes premières années et c’est à ce moment-là qu’il est préférable de commencer à les évaluer.”

Le documentaire unique est actuellement en cours de tournage et devrait être diffusé au début de l’année prochaine, toujours sur BBC Three.

Dans le dernier documentaire de Roman, il a révélé ses problèmes personnels de santé mentale et le fait qu’il prenait des antidépresseurs depuis l’âge de 15 ans.

Il a également évoqué la mort par suicide en août 2020 de son meilleur ami, le producteur de radio Joe Lyons, qui selon Roman « était comme un frère » pour lui.