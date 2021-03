Lorsque le père de Matt Baker, âgé de 77 ans, l’a appelé pour lui dire que sa mère avait été impliquée dans un accident dans leur ferme, il n’a pas hésité.

«Papa a téléphoné et a dit:« Maman a eu un mauvais accident dans les bergeries »et c’est tout», raconte l’ancien animateur de One Show.

« Il n’y avait aucun doute là-dessus, nous avons fait ce que nous devions faire. »

L’homme de 43 ans a déclaré que c’était l’un de ces appels téléphoniques que tout le monde redoute et la raison pour laquelle lui et sa femme de 16 ans, Nicola, et leurs deux enfants Luke, 13 ans, et Molly, 11 ans, ont temporairement déménagé dans la ferme de ses parents. dans les collines de Durham pour aider l’été dernier.

Ils ont documenté comment ils ont transformé la ferme ainsi que les hauts et les bas de la vie à la ferme, pour un nouveau spectacle More4, Our Life in the Dales.

Sa mère de 65 ans, Janice, une bergère, a dû subir une arthroplastie du genou après l’accident anormal de juillet dernier.







(Image: Charlotte Graham)



Elle se souvient: «J’étais en train de trier les agneaux et les brebis prêts à être coupés. J’étais juste là et une grosse brebis se tenait juste sur mon pied et j’étais juste à la terre. «Ensuite, ils ont juste plongé dans ma jambe, puis deux autres sont simplement partis… la douleur était atroce.

Dans le premier épisode, Matt ramène sa mère sur les lieux de l’accident pour la première fois et elle est en larmes en regardant le stylo.

«Elle a dû y aller et elle a dû faire l’expérience de cette région à nouveau», dit-il.

Matt voulait apporter des modifications à la ferme pour que Janice puisse continuer à diriger l’endroit, mais ne trouverait pas les choses trop exigeantes physiquement.

Ils lui ont acheté un nouveau troupeau de moutons, plus petits et plus faciles à manipuler.

Matt dit: «Au fond, c’est ce dont parle la série – c’est une chose courante dans les vieilles familles.







(Image: Charlotte Graham)



«Il arrive un moment dans chaque vie de famille où les générations se croisent et notre génération commence à s’occuper de l’ancienne génération comme elle s’est occupée de nous.

«Dans mon esprit, la génération plus âgée est tellement expérimentée dans ce qu’elle veut de la vie.

« C’est donc à nous de dire » bien, nous comprenons comment vous voulez vivre le reste de votre temps alors faisons en sorte que cela se produise « . »

Réfléchissant à l’impact de son accident sur lui, Matt déclare: «Vous arrivez à un moment de votre vie où vous commencez à vous occuper de vos parents, soudainement il y a ce renversement de rôle.

«Je voulais pouvoir passer plus de temps avec votre famille. Le moment n’aurait pas pu être mieux choisi.

Matt a été immensément soutenu par son épouse Nicola, 42 ans, sa chérie d’enfance.

Elle n’a pas été élevée dans une ferme comme son mari, mais Nicola savait dès le début de la relation qu’elle allait devoir accepter l’autre amour de la vie de Matt – le mouton.

«Lorsque nous avons emménagé ensemble, c’est à ce moment-là que les moutons sont arrivés, nous n’avons jamais vécu ensemble sans qu’elle soit aussi avec des moutons», dit Matt.







(Image: Charlotte Graham)



«Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle avait eu des chats et des trucs comme ça, mais elle n’avait jamais été dans une situation où elle était dans une ferme à plein régime.

«Mais elle s’est lancée très très vite dans le jeu lorsque nous avons commencé à sortir ensemble à l’adolescence et elle a adoré dès le moment où elle est arrivée.

«Alors Nicola s’y est immergée tout de suite.»

Il a déménagé à Londres en 1999 après avoir décroché un emploi de rêve sur Blue Peter, mais savait que la vie en ville n’était pas pour lui.

Après avoir déménagé dans le Hertfordshire six mois après le début de son travail, l’une des premières choses qu’il a faites a été de se procurer des moutons.





Il rit: «J’ai déménagé pour Blue Peter à Londres, je n’ai pas pu le supporter, je suis très vite passé à la verdure, j’ai eu un troupeau de moutons en six mois. Mes enfants n’ont jamais vécu sans un troupeau de moutons! »

La série en quatre parties est la première de Matt avec sa nouvelle société de production, Big Circus Media, et les téléspectateurs verront à quel point le garçon de la campagne adore la vie à la ferme et sa famille.

Sa mère est maintenant de retour sur ses pieds grâce à l’intervention de Matt et il se rend fréquemment dans la campagne de Durham, comme il l’a toujours fait.

«J’adore travailler dur, j’ai une solide éthique de travail. Ma vie est pleine de tout ce que vous voyez », dit-il.

«Nous sommes très symbiotiques avec la ferme, ça a toujours été une deuxième maison – je ne l’ai jamais quittée.»